Київ виплатить компенсації за земельні ділянки 12 родинам загиблих учасників АТО

Протягом 2019-2021 років зазначену компенсацію вже отримали 42 заявники

Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримала проект рішення про виділення компенсацій за належні земельні ділянки 12 родинам загиблих учасників АТО/ООС. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Ні для кого не секрет, що земельний ресурс столиці обмежений. Але місто повинно виконувати свої зобов’язання перед родинами загиблих, і тому вже кілька років ми реалізовуємо механізм грошової компенсації за належні земельні ділянки. Розмір виплати на 1 особу становить 400 прожиткових мінімумів для працездатної особи (на сьогодні це 2379 грн) та складає 951600 грн. Кошти для виплати зазначеної матеріальної допомоги передбачені в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки. У 2021 році на ці компенсації передбачено 38 млн грн», – зазначила Марина Хонда.

За її словами, протягом 2019-2021 років зазначену компенсацію вже отримали 42 заявники:

3 заявники у 2019 році – на загальну суму 2,5 млн грн;

22 заявники у 2020 році – на загальну суму 19,3 млн грн, а саме:

14 заявників на загальну суму 12,5 млн грн;

8 заявників, які дали згоди на передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на загальну суму 6,8 млн грн;

17 заявників у 2021 році – на загальну суму 15,4 млн грн, а саме:

11 заявників на загальну суму 10,0 млн грн;

6 заявників, які дали згоди на передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на загальну суму 5,4 млн грн.

Нагадаємо, Кличко вручив ордери на квартири учасникам АТО.