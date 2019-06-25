Кличко вийшов до ошуканих інвесторів Войцеховського, які перекрили Хрещатик (фото)



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Люди перекрили Хрещатик з вимогами легалізувати незаконні будинки, в яких вони придбали житло.

Кличко пропонує напрацювати «дорожню карту» для вирішення проблем по кожного об’єкту

Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з ошуканими інвесторами забудовника Анатолія Войцеховського, які перекривали у вівторок вулицю Хрещатик з вимогами легалізувати незаконні будинки, в яких вони придбали житло.

Як повідомляє пресслужба столичного голови, мер зазначив, що міська адміністрація готова сприяти у розв’язанні проблемних ситуацій щодо кожного окремого об’єкту, аби ошукані інвестори незаконних забудов могли закінчити будівництво свого житла.

«Бо в кожному такому будинку - своя проблема. Десь - неоформлена земля, десь - не підключені мережі, в інших - несплачена пайова участь, - сказав Кличко. - Я пропоную вам напрацювати разом «дорожню карту» для вирішення проблем по кожного об’єкту. Залучіть юристів, яким ви довіряєте. З нашого боку цим питанням займається заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп, який з вами регулярно спілкується».

Зокрема, Кличко дав доручення профільним заступникам вивчити можливість зменшення фінансового навантаження на ошуканих вкладників за підключення до інженерних мереж. Кличко також наголосив, що столична влада неодноразово зверталася і до уряду, і до депутатів Верховної ради з тим, аби вирішити питання ошуканих вкладників на законодавчому рівні.

Також мер зазначив, що для того, аби афери не повторювалися, необхідно вносити зміни до чинного законодавства. На думку Кличка, реальними розпорядниками об’єктів повинні бути банки. Аби всі операції щодо придбання житла здійснювались тільки через фінансові установи, чим буде мінімізовано ризики втратити інвестиції у житло.

Також на зустрічі з ошуканими інвесторами були присутні глави столичних райдержадміністрацій, в районах яких «виросли» незаконні будинки Войцеховського. Голів районів Кличко теж долучив до розв’язання ситуації з проблемними будинками.

Як повідомлялося, 24 червня Кличко провів зустріч з ініціативною групою ошуканих вкладників будівельної афери. Він заявив, що столична влада готова сприяти в отриманні необхідних дозволів, аби ошукані вкладники Войцеховського могли самостійно закінчити будівництво свого житла.

Як відомо, у Києві існує низка житлових комплексів, у яких через шахрайські дії забудовника мешканці опинились заручниками, проживаючи в будинках без належного підключення до електромереж.

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