Кличко вручив киянам державні нагороди до Дня Незалежності (фото)



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Киян було нагороджено почесними грамотами та подяками Фото: пресслужба мера Києва

Мер привітав киян, які своєю працею змінюють місто

Мер столиці Віталій Кличко вручив киянам державні нагороди до Дня Незалежності України. Нагороди отримали близько 30 киян та три трудових колективи - освітяни, представники культури, державні службовці, працівники підприємств, громадські активісти. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Напередодні Дня Державного Прапора та 28-ї річниці незалежності України я радий вітати в цій залі киян, які своєю працею втілюють зміни в нашому місті, вкладають свій час, енергію в освіту молоді, дбають про розвиток мистецтва та культури», - сказав Кличко.

Він зауважив, що роки незалежності стали для українців випробовуванням на зрілість, мужність, терпіння та толерантність.

«Ми глибоко шануємо тих, хто боровся і сьогодні відстоює незалежність і суверенітет нашої держави. Пам'ятаємо тих, хто поліг за Україну. Впевнений, що Україна вистоїть і переможе, стане сильною і успішною!. І це станеться тим швидше, чим ефективніше ми будемо працювати і втілювати необхідні зміни і реформи. Ви всі докладаєте для цього багато зусиль, і я вдячний кожному з вас!» - підкреслив мер столиці.

Зокрема, киян було нагороджено почесними грамотами та грамотами Верховної Ради України, почесними грамотами Кабінету міністрів України, подяками прем’єр-міністра України, почесними грамотами та подяками Центральної виборчої комісії, відзнаками київського міського голови.

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