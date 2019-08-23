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    Кличко зустрівся з президентом групи Світового банку

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    <span>Віталій Кличко 23 серпня зустрівся з Девідом Малпассом, який прибув в Україну</span> - Кличко зустрівся з президентом групи Світового банку
    Віталій Кличко 23 серпня зустрівся з Девідом Малпассом, який прибув в Україну

    На зустрічі йшлося про децентралізацію і фінансову спроможність українських міст

    Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президентом Групи Світового банку Девідом Малпассом, який прибув в Україну. У зустрічі також взяли участь мери Маріуполя - Вадим Бойченко та Хмельницького - Олександр Симчишин. Про це повідомляє преслужба мера. 

    За словами Кличка, на зустрічі йшлося про важливість продовження реформи з децентралізації в Україні та посилення місцевого самоврядування.

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    «Обговорили також  подальші перетворення задля фінансової спроможності українських міст та селищ, інші реформи, яких потребують сьогодні на місцях. - Це і створення муніціпальної поліції. Це і вплив міської влади, наприклад, на призначення глав районів у столиці. Бо у нас їх призначає президент, а мер Києва не може не те що звільнити главу району, а навіть догану йому без погодження з президентом винести не може!» - підкреслив Віталій Кличко.

    Також, як зазначив Кличко, йшлося про переспективи співпраці з міжнародними фінансовими інституціями в залученні коштів під муніціпальні гарантії на будівництво важливих для усіх міст України об'єктів - транспортної інфраструктури, сміттєпереробних заводів та інших. 

     

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    Віталій Кличко Світовий банк будівництво мер самоврядування
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