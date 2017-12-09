КМДА закликає киян голосувати за присвоєння скверу на Виноградарі імені Кузьми Скрябіна

Співак разом з родиною жив на масиві, тож виноградарці часто з ним бачилися і спілкувалися

У Києві розпочалося громадське обговорення щодо присвоєння скверу на вулиці Порика імені українського співака Кузьми Скрябіна. Проголосувати можна на сайті КМДА до 24 березня цього року. Для цього потрібно зареєструватися за допомогою електронної пошти. З відповідною пропозицією виступили мешканці масиву Виноградар, а Комісія з питань найменувань



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Фото з відкритих джерел Кузьма Скрябін

Співак разом з родиною жив на масиві, тож виноградарці часто з ним бачилися і спілкувалися

У Києві розпочалося громадське обговорення щодо присвоєння скверу на вулиці Порика імені українського співака Кузьми Скрябіна. Проголосувати можна на сайті КМДА до 24 березня цього року. Для цього потрібно зареєструватися за допомогою електронної пошти.

З відповідною пропозицією виступили мешканці масиву Виноградар, а Комісія з питань найменувань підтримала громадську ініціативу і за процедурою винесла на громадське обговорення. На підтримку скверу імені Скрябіна мешканці масиву зібрали понад дві тисячі підписів осіб, які проживають у межах пішохідної доступності до скверу. Основним аргументом стало те, що співак разом з родиною проживав на масиві, тож виноградарці часто з ним бачилися і спілкувалися.

«Голосування триватиме два місяці, і якщо кияни підтримають назву скверу іменем Скрябіна, комісія з найменувань відповідно має рекомендувати її до розгляду. Тоді ми з юристами підготуємо проект рішення Київради, який за процедурою розглянуть спочатку комісії, а потім депутати у сесійній залі», – пояснює подальшу процедуру депутат Київради Олексій Окопний.

Нагадаємо, про ініціативу перейменувати сквер на честь Скрябіна заявили ще у грудні минулого року.