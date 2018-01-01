«Кобель та зрадник»: у Києві автівку прикрасили непристойними знаками

На автівці синьою фарбою написали «Кабель»

У Києві помічена автівка Toyota Corolla, яку обмалювали непристойними знаками та образливими словами. Відповідні фото розміщені у пабліку dtp.kiev.ua. На них видно, що на автівці синьою фарбою написали «Кабель» (очевидно, малось на увазі російське слово «Кобель» - ред.) та «зрадник». Також автівку прикрасили



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На автівці синьою фарбою написали «Кабель»

У Києві помічена автівка Toyota Corolla, яку обмалювали непристойними знаками та образливими словами. Відповідні фото розміщені у пабліку dtp.kiev.ua.

На них видно, що на автівці синьою фарбою написали «Кабель» (очевидно, малось на увазі російське слово «Кобель» - ред.) та «зрадник». Також автівку прикрасили багатьма знаками, які позначають чоловічий статевий орган.

Нагадаємо, поліція затримала винуватця смертельного ДТП, що сталася вранці 6 січня під Києвом в Конча-Заспі.