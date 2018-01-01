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    «Кобель та зрадник»: у Києві автівку прикрасили непристойними знаками

    На автівці синьою фарбою написали «Кабель»
    У Києві помічена автівка Toyota Corolla, яку обмалювали непристойними знаками та образливими словами. Відповідні фото розміщені у пабліку dtp.kiev.ua. На них видно, що на автівці синьою фарбою написали «Кабель» (очевидно, малось на увазі російське слово «Кобель» - ред.) та «зрадник». Також автівку прикрасили
    • Сьогодні, 15:41
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    На автівці синьою фарбою написали «Кабель»

    У Києві помічена автівка Toyota Corolla, яку обмалювали непристойними знаками та образливими словами. Відповідні фото розміщені у пабліку dtp.kiev.ua.

    На них видно, що на автівці синьою фарбою написали «Кабель» (очевидно, малось на увазі російське слово «Кобель» - ред.) та «зрадник». Також автівку прикрасили багатьма знаками, які позначають чоловічий статевий орган.

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    «Кобель та зрадник»: у Києві автівку прикрасили непристойними знаками
    «Кобель та зрадник»: у Києві автівку прикрасили непристойними знаками
    «Кобель та зрадник»: у Києві автівку прикрасили непристойними знаками

    Нагадаємо, поліція затримала винуватця смертельного ДТП, що сталася вранці 6 січня під Києвом в Конча-Заспі.

    Київ
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