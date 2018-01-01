Поліція затримала винуватця смертельного ДТП під Києвом
- Сьогодні, 15:48
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Підозрюваний розповів, що не помітив жінку на дорозі
Поліція затримала винуватця смертельного ДТП, що сталася вранці 6 січня під Києвом в Конча-Заспі. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.
За його даними, після ретельного обстеження місця автопригоди, неподалік в лісосмузі правоохоронці знайшли мікроавтобус водія-порушника. А невдовзі поліцейські затримали й самого підозрюваного.
Зі слів чоловіка, вранці він їхав на ринок та не помітив людину на проїжджій частині. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, вранці 6 січня на Новообуховскій трасі під Києвом (Конча-Заспа) сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій утік.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми років.