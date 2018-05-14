Коли і на скільки подорожчає проїзд у столичному транспорті?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підвищення цін на комунальному транспорті потягне за собою зростання вартості проїзду не лише в комерційних маршрутках, а навіть у таксі, прогнозують експерти

Кияни стурбовані розмовами про чергове підвищення вартості проїзду в муніципальному транспорті нібито до 8 грн.

«Про підвищення ціни на проїзд у комунальному транспорті заговорили після оприлюднення «Київпастрансом» і «Київським метрополітеном» фінансових планів на 2018 рік, – повідомив «Вечірньому Києву» секретар постійної комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами Андрій Задерейко. – В документі подаються прогнози щодо прибутку, рентабельності тощо. Стверджується, що за ціни на проїзд у 8 гривень підприємства уникають збитковості. Наразі міська влада має прийняти рішення: чи затвердити у фінплані цю пропозицію, чи не підтримати. Гадаю, що у столичного керівництва вистачить волі сказати «ні». Як на мене, неправильно перекладати фінансове навантаження на громадян».

Існує висока ймовірність того, що після підвищення цін на проїзд у комунальному транспорті до «ланцюгової реакції» притьмом долучаться приватні перевізники.

«Реальна собівартість квитків коливається нині в межах 8-12 гривень; на встановлення таких цін на наші квитки ми розраховували весною при подорожчанні проїзду, – розповідає директор компанії-приватного перевізника «Трансгруп» Володимир Назаренко. – Але, за погодженням з міською адміністрацією, найбільша вартість проїзду в місті – це 7 гривень. Я би категорично не заявляв, що після подорожчання квитків у комунальному транспорті одразу підніметься вартість проїзду в решті маршруток. Інше питання: якщо нинішні ціни зберігатимуться, то чекати на оновлення рухомого складу в місті не доведеться. Відтак, задекларовані нами плани і взяті на себе інвестиційні зобов’язання на тендерах буде дуже важко виконати. Адже, дефіцит коштів при високих цінах на нові транспортні засоби – дуже високий».

Цікаво було дізнатися, чим саме транспортники мотивують підвищення цін. В українському законодавстві записано, що вартість квитка повинна забезпечувати перевізнику покриття поточних витрат, прибутковість, а також – можливість придбання нового рухомого складу.

«На даний час витрати ми покриваємо, маємо якийсь прибуток, але купити новий рухомий склад, на жаль, не в змозі, - пояснює очільник компанії «Трансгруп». - Наприклад, в ЄС вартість квитка на громадський транспорт прив’язана до ціни літра пального – скажімо, 2 євро. Це не означає, що у нас вартість квитка повинна сягати 26 чи 27 грн. Але вона не має бути і на рівні 6 гривень. Не слід також забувати, що транспорт – це, передовсім, безпека. І дуже великі кошти витрачаються на догляд за рухомим складом, на висококваліфікованих працівників. А якщо ми на всьому економимо, не можемо придбати сучасні транспортні засоби, то якою ж тоді буде якість і безпечність перевезень?».

«На мою думку, ціни на проїзд в громадському транспорті будуть підвищуватися, це постійна ситуація в нашій економіці, – вважає директор консалтингової компанії Віктор Медведь. – Питання полягає в тому, наскільки це є обгрунтованим. І чи простежується тут відповідність до цивілізованого правила: спочатку підвищуються доходи населення, а вже потім – ціни. На тлі того, що зростання доходів населення наразі не відбувається, то раціональним рішенням виглядає призупинка підвищення цін на такий життєво-важливий вид послуг, як транспорт. Прогнозую, що зростання ціни складатиме 30-50% від сьогоднішніх тарифів. Тобто, остаточна ціна проїзду, скоріше за все, буде 6-7 гривень».

Водночас, експерт переконаний, що підвищення цін на комунальному транспорті потягне за собою зростання вартості проїзду не лише в комерційних маршрутках, а навіть у таксі: «Як не крути, а сфера громадських перевезень – це єдиний, взаємопов’язаний ринок. Питання лише в тому – наскільки це зростання розтягнеться в часі. Спрацюють і сезонні фактори, які є дуже важливими на транспорті. Наприклад, влітку, коли дуже низьке завантаження, не завжди ефективно для перевізників підвищувати ціни...».

Депутат Київради Андрій Задерейко вважає, що завдяки переходу на електронний квиток у комунальному транспорті стане зрозумілим реальний обсяг пасажиропотоків. Тоді набагато легше буде визначати собівартість, а отже – вмотивовувати розумну ціну на проїзд.

«Єдиний електронний квиток буде вигідний мешканцям міста ще й тому, що сприятиме економічній прозорості в сфері громадського транспорту. Можна буде достеменно визначити структуру пасажиропотоку – які категорії користуються послугами, скільки пільговиків їздить, яка кількість людей,що користуються одним або кількома видами транспорту тощо. Тоді буде легше планувати фінансові показники – і собівартість, і рентабельність, а також визначати обгрунтовану ціну квитка», - зазначив він.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київпастранс» має намір підвищити тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті Києва до 8 гривень з 15 липня 2018 року.

Наразі столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.

У КМДА заявили, що для підвищення вартості проїзду у столиці існує низка об’єктивних причин.