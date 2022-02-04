У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week: яскраві фото

Сезон Тижня моди 22−23 стане п’ятдесятим в історії Ukrainian Fashion Week

У Києві стартував новий сезон Ukrainian Fashion Week. Модне дійство проходить на території національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Перший день модного свята, 3 лютого, стартував і з показу колекцій Vorozhbyt&Zemskova, Yadviga Netyksha, Julia Kros та Viktoranisimov, зазначається на сторінці події у Facebook.

Першими оцінити нову колекцію дизайнрів прийшли їхні клієнтки та світські друзі, зокрема Катерина Осадча, Світлана Вольнова, Маша Манюк, Lilu, Людмила Барбір, Юліанна Ходаковська, Ольга Топольницька та інші.

Сезон Тижня моди 22−23 стане п’ятдесятим в історії Ukrainian Fashion Week, яка розпочалася 25 років тому. За цей час відбулось понад 1600 показів та презентацій колекцій більше ніж 400 брендів. Багато українських талановитих дизайнерів, що беруть участь у Ukrainian Fashion Week, представляють державу на світовому рівні.

Нагадаємо, у Києві магазин одягу українських дизайнерів виставив на продажу сережки з радянською символікою, яка заборонена на території України.

Як повідомлялося, естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр

До слова, український бренд створив хутро з конопель.