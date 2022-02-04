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    У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week: яскраві фото

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    Цьогорічний Тиждень моди ювілейний - У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week: яскраві фото
    Цьогорічний Тиждень моди ювілейний
    фото: fashionweek.ua

    Сезон Тижня моди 22−23 стане п’ятдесятим в історії Ukrainian Fashion Week

    У Києві стартував новий сезон Ukrainian Fashion Week. Модне дійство проходить на території національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

    Перший день модного свята, 3 лютого, стартував і з показу колекцій Vorozhbyt&Zemskova, Yadviga Netyksha, Julia Kros та Viktoranisimov, зазначається на сторінці події у Facebook.

    Першими оцінити нову колекцію дизайнрів прийшли їхні клієнтки та світські друзі, зокрема Катерина Осадча, Світлана Вольнова, Маша Манюк, Lilu, Людмила Барбір, Юліанна Ходаковська, Ольга Топольницька та інші.

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    У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week: яскраві фото
    У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week: яскраві фото
    У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week: яскраві фото
    У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week: яскраві фото
    У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week: яскраві фото
    У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week: яскраві фото
    У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week: яскраві фото

    Сезон Тижня моди 22−23 стане п’ятдесятим в історії Ukrainian Fashion Week, яка розпочалася 25 років тому. За цей час відбулось понад 1600 показів та презентацій колекцій більше ніж 400 брендів. Багато українських талановитих дизайнерів, що беруть участь у Ukrainian Fashion Week, представляють державу на світовому рівні.

    Нагадаємо, у Києві магазин одягу українських дизайнерів виставив на продажу сережки з радянською символікою, яка заборонена на території України.

    Як повідомлялося, естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр

    До слова, український бренд створив хутро з конопель.

    Теги: Мистецький Арсенал магазин мода Катерина Осадча
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    У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week: яскраві фото