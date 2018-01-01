Комунальні служби Києва під час снігопадів працюватимуть цілодобово — Кличко

Наразі сніг в місті припинився, однак синоптики прогнозують поновлення снігопаду вже сьогодні вночі

Комунальні служби столиці працюватимуть в цілодобовому режимі, щоб забезпечити життєдіяльність міста під час снігопадів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передаєйого прес-служба. [READ_MORE] Віталій Кличко зауважив, що наразі сніг в місті припинився, однак синоптики прогнозують поновлення снігопаду вже сьогодні вночі. Мер додав, що



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Фото: прес-служба КМДА Снігоприбиральна техніка Києва

Наразі сніг в місті припинився, однак синоптики прогнозують поновлення снігопаду вже сьогодні вночі

Комунальні служби столиці працюватимуть в цілодобовому режимі, щоб забезпечити життєдіяльність міста під час снігопадів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передаєйого прес-служба.

Віталій Кличко зауважив, що наразі сніг в місті припинився, однак синоптики прогнозують поновлення снігопаду вже сьогодні вночі. Мер додав, що столична влада з наступної ночі обмежує в’їзд у місто великовантажного та великогабаритного транспорту, щоб уникнути заторів. Міський голова також звернувся з проханням до власників авто найближчими днями за можливості утриматися від поїздок приватними автівками та користуватися громадським транспортом.

«Це і полегшить прибирання міста, і дозволить зменшити затори на автошляхах. Наші комунальники працюватимуть і вдень, і вночі», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що сили ДСНС наразі перебувають у режимі підвищеної готовності.