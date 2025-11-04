Комунальники замалювали імпровізовану «зебру» активістів біля метро «Університет»

Активісти вдалися до акції, аби привернути увагу до затягування реалізації важливого для пішоходів рішення

Наземний перехід, який активісти нанесли біля станції метро «Університет», був замальований комунальними службами. Про це повідомила ГО «Пасажири Києва», опублікувавши фотографії місця, де раніше були написи «Де наш перехід?», що виконували роль смуг, інформує «Главком».

«На це витратили більше фарби, ніж витратили б на розмітку пішохідного переходу», – зазначили в огранізації.

Комунальники зафарбували наземний перехід, який активісти нанесли біля станції метро «Університет» фото: ГО «Пасажири Києва»

«Цікаво що замалювати вони можуть за 1 день, а дороги без розмітки іноді можуть по пів року стояти. Наприклад на подолі Набережно-Лугова після ремонту десь з пів року взагалі без розмітки була», – зауважив один з підписників.

Коментар під дописом ГО «Пасажири Києва» скриншот

«Главком» писав, що акція відбулася 2 листопада. Вона була покликана привернути увагу до проблеми, адже наземний перехід через бульвар Тараса Шевченка біля метро «Університет» не можуть облаштувати з 2019 року, попри те, що проєкт переміг у Громадському бюджеті та був підтриманий міською владою. Активісти стверджують, що його погодження дев'ять разів блокувала Патрульна поліція.

28 жовтня на сайті президента з’явилася петиція із закликом розблокувати створення переходу. Авторкою петиції є мешканка Києва Іванна Малій. Активісти кажуть, що вдалися до акції, аби привернути увагу до затягування реалізації важливого для пішоходів рішення.

Авторка петиції зауважила, що цей перехід розміщений в межах безбар'єрного маршруту, який реалізується, в межах флагманського проєкту Мінрозвитку, а сам проєкт є частиною ініціативи першої леді Олени Зеленської «Безбар'єрність».