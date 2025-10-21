Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Систематично схиляв студенток до інтиму». Прокуратура повідомила деталі справи режисера Білоуса

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Систематично схиляв студенток до інтиму». Прокуратура повідомила деталі справи режисера Білоуса
За даними слідства, екскерівник театру залякував жертв, які негативно реагували на його сексуальні домагання
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Правоохоронці кажуть, що з 2017 року Білоус систематично схиляв студенток до інтимних звʼязків без їх добровільної згоди

За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

«У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми. Зазначимо, що вислови та дії підозрюваного спрямовувалися на повне підкорення студентів», – йдеться в повідомленні.

Згідно з висновками судово-психологічних експертиз, дії підозрюваного спричинили потерпілим тривалі психотравмувальні наслідки, порушення соціального функціонування та потребу в психологічній і психіатричній допомозі.

«Тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання він створював атмосферу залякування, а саме – не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило під загрозу виключення студентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора Молодого театру.
Окрім показів потерпілих, у справі допитано десятки свідків, які підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми, а також випадки фізичних домагань у приміщенні театру», – зазначає прокуратура.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи колишнього керівника вишу вилучено мобільні пристрої та інші речові докази, що перевіряються у межах кримінального провадження. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

Читайте також:

Теги: театр Офіс Генерального прокурора Київ Андрій Білоус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колаборант передавав ворогу позиції Сил оборони та координати військових частин
Суд виніс вирок експрацівнику Київської ОДА, якого Україна передала Росії
3 жовтня, 19:40
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 жовтня, 10:55
Під час «Години тиші» планується приглушати світло, знижувати рівень шуму, вимикати музику та динамічні екрани
У торговельних центрах столиці пропонується запровадити «Годину тиші»: деталі
24 вересня, 11:27
Чоловік зробив дублікат ключів від житла та підпалив квартиру, після чого втік
У Києві іноземець влаштував пожежу, підпаливши диван у квартирі колишньої
2 жовтня, 13:11
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
Удар по Київщині: у Броварах пошкоджено житлові будинки, магазин та автівки (фото)
10 жовтня, 11:32
У вихідні трамваї курсуватимуть за звичним маршрутом
Рух декількох трамваїв змінено через ремонт на Кирилівській: перелік маршрутів
13 жовтня, 09:34
Біля метро «Оболонь» було демонтовано 32 кіоски
На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)
14 жовтня, 16:52
«Сільпо» почало використовувати щільні пакети для м'яса (на фото зправа). Один разовий пакет коштує 2,49 грн
Поліетилен не зник? Як торгові заклади пакують рибу, м’ясо та овочі: огляд цін біопакетів
16 жовтня, 11:28
Важливо уникати контакту з дикими тваринами і негайно звернутися до лікаря, якщо вас вкусила або ослинила будь-яка тварина
У Голосіївському районі столиці введено карантин через сказ
17 жовтня, 10:14

Новини

«Систематично схиляв студенток до інтиму». Прокуратура повідомила деталі справи режисера Білоуса
«Систематично схиляв студенток до інтиму». Прокуратура повідомила деталі справи режисера Білоуса
Режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні (фото)
Режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні (фото)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: загинув 16-річний хлопець
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: загинув 16-річний хлопець
Смерть криптоблогера Костянтина Ганіча: поліцейські назвали причину
Смерть криптоблогера Костянтина Ганіча: поліцейські назвали причину

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua