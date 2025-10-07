Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності

Обмеження діятимуть з 8:00 до 23:59

У Києві сьогодні, 7 жовтня, частково обмежено рух транспорту у Солом’янському районі через ремонтні роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що дорожники Солом’янського району проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття на двох ділянках:

Вулиця Солом’янська: на ділянці від вулиці Андрія Головка до вулиці Протасів Яр.

Вулиця Народна: на ділянці від вулиці Солом’янської до вулиці Семенівської.

7 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Солом’янською в Солом’янському районі столиці інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також у столиці стартував капітальний ремонт Харківського шосе. Роботи охоплять ділянку довжиною 5,4 км, що з’єднує проспекти Соборності, Леоніда Каденюка та Миколи Бажана. Асфальтування планується завершити до кінця року, а повний комплекс робіт – у першому кварталі 2026 року.