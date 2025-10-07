Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності
фото з відкритих джерел

Обмеження діятимуть з 8:00 до 23:59

У Києві сьогодні, 7 жовтня, частково обмежено рух транспорту у Солом’янському районі через ремонтні роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що дорожники Солом’янського району проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття на двох ділянках:

  • Вулиця Солом’янська: на ділянці від вулиці Андрія Головка до вулиці Протасів Яр.
  • Вулиця Народна: на ділянці від вулиці Солом’янської до вулиці Семенівської.
7 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Солом’янською в Солом’янському районі столиці
7 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Солом’янською в Солом’янському районі столиці
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів. 

Також у столиці стартував капітальний ремонт Харківського шосе. Роботи охоплять ділянку довжиною 5,4 км, що з’єднує проспекти Соборності, Леоніда Каденюка та Миколи Бажана. Асфальтування планується завершити до кінця року, а повний комплекс робіт – у першому кварталі 2026 року.

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошуково-рятувальна операція триває
Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу
7 вересня, 13:12
Інформація про іноземні компоненти в російській ракеті вже була передана міжнародним партнерам для вжиття санкцій.
«Іскандер», який вдарив по Кабміну, містив іноземні компоненти
9 вересня, 05:46
Завершити основні будівельні роботи заплановано до кінця 2025 року
Капремонт шляхопроводу на вул. Полярній. Будівельники показали, що вже зроблено
16 вересня, 14:35
Аліна Олійник отримала посвідчення майстра спорту України з таеквон-До ІТФ
Учениця столичного ліцею здобула звання майстра спорту України з таеквон-до
17 вересня, 09:54
Рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи тривають
Атака на Київ: Кличко розповів про кількість жертв та постраждалих
28 вересня, 11:57
Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі
На станції метро «Олімпійська» розпочато роботи з улаштування тактильних смуг
17 вересня, 17:01
Металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки
Моторошна аварія на Кільцевій дорозі: відбійник повністю прошив автівку, є загиблий
19 вересня, 15:40
Господарський суд Києва ухвалив рішення про повернення земельної ділянки громаді шляхом знесення незаконно збудованої нерухомості
Суд заарештував автомийку на Позняках, зведену за схемою «реконструкції»
26 вересня, 13:49
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 4-5 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
4 жовтня, 07:08

Новини

Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)
Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським
Вартість яблук у Києві. Супермаркети вигадали, як не шокувати ціною
Вартість яблук у Києві. Супермаркети вигадали, як не шокувати ціною
Твердий сир по 2,4 тис. грн за кіло: огляд цін із київських супермаркетів
Твердий сир по 2,4 тис. грн за кіло: огляд цін із київських супермаркетів
Безугла розкритикувала Кличка і Ткаченка через мобільні укриття
Безугла розкритикувала Кличка і Ткаченка через мобільні укриття
Продуктові ярмарки у столиці 7-12 жовтня: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки у столиці 7-12 жовтня: повний перелік локацій

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua