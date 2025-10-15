Рух бульваром Миколи Міхновського обмежено до 17 жовтня (схема)

Обмеження руху діятимуть із 12:00 до 20:00 у вказані дати

Із 15 до 17 жовтня частково обмежуватимуть рух бульваром Миколи Міхновського в Печерському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Зазначається, що дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття поблизу зупинок громадського транспорту «Вулиця Болсуновська» та «Вулиця Академіка Філатова».

У зв’язку з цим у місцях виконання робіт частково обмежать рух однією смугою. Обмеження діятимуть із 12:00 до 20:00 у вказані дати (в середу з 16:00) на ділянці бульвару від вулиці Великої Васильківської до вулиці Старонаводницької.

Із 15 до 17 жовтня частково обмежуватимуть рух бульваром Миколи Міхновського в Печерському районі (схема) інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.