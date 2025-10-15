Головна Київ Новини
Рух бульваром Миколи Міхновського обмежено до 17 жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності
фото з відкритих джерел

Обмеження руху діятимуть із 12:00 до 20:00 у вказані дати

Із 15 до 17 жовтня частково обмежуватимуть рух бульваром Миколи Міхновського в Печерському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Зазначається, що дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття поблизу зупинок громадського транспорту «Вулиця Болсуновська» та «Вулиця Академіка Філатова».

У зв’язку з цим у місцях виконання робіт частково обмежать рух однією смугою. Обмеження діятимуть із 12:00 до 20:00 у вказані дати (в середу з 16:00) на ділянці бульвару від вулиці Великої Васильківської до вулиці Старонаводницької. 

інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

Рух бульваром Миколи Міхновського обмежено до 17 жовтня (схема)
