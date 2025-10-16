Головна Київ Новини
Поліетилен не зник? Як торгові заклади пакують рибу, м’ясо та овочі: огляд цін біопакетів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Сільпо» почало використовувати щільні пакети для м'яса (на фото зправа). Один разовий пакет коштує 2,49 грн
фото: glavcom.ua

Супермаркети Києва перейшли на біорозкладні пакети, але коли виникла проблема з якістю пакування, почали хитрувати?

В Україні вже майже чотири роки діє закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів». Столичні супермаркети перейшли на біорозкладні пакети, проте їхня якість не задовольняє покупців, адже такі пакети часто рвуться ще до того, як товар дійде до каси. «Главком» перевірив ціни та якість одноразових пакетів у столичних супермаркетах. 

Як виявилося, більшість магазинів у чеку вказує біорозкладні пакети по 1,20 грн за штуку, однак у мережі супермаркетів «АТБ» використовують біорозкладні пакети, які можна компостувати, їхня ціна становить 0,90 грн за штуку. 

фото: glavcom.uа

Водночас у деяких магазинах, зокрема в мережі супермаркетів «Велмарт», покупцям пропонують пакети, схожі на поліетиленові, ті, що були в обігу до запровадження закону. Їхня вартість становить усього 35 копійок за штуку.

фото: glavcom.uа

Покупці нарікають, що біорозкладні пакети надто неміцні: вони легко рвуться, якщо в них покласти продукти з гострими краями – скажімо, перець із хвостиком, кабачок із частиною плодоніжки чи шматок м’яса з кісткою.

У «Сільпо» для пакування м’яса використовують щільні, місткі та міцні пакети. Їхня ціна – 2,49 грн за штуку. До речі, у цій мережі рибу і м'ясо та нарізку м'ясних виробів можна безкоштовно запакувати у папір

фото: glavcom.ua
фото: glavcom.uа

Дехто з покупців, аби не переплачувати та не бруднити інші покупки через неякісні біорозкладні пакети, приносить до супермаркетів власні мішечки для овочів і фруктів. Їх, до речі, теж можна придбати у магазині – упаковка зі 100 штук коштує близько 40 грн. На етикетці зазначено, що ці пакети також біорозкладні, але вони міцніші й «доживають» не лише до каси, а й до дому.

фото: glavcom.ua
фото: glavcom.uа
фото: glavcom.uа

Варто додати, що столичні ринки до цих пір користуються звичайними пакетами, які були до введення в дію закону про обмеження обігу пластику.

Коли і чому заборонили звичайні пакети

В Україні з 10 грудня 2021 року почав діяти закон №1489-IX «Про обмеження обігу пластикових пакетів». Це означає, що заборону розповсюдження надтонких (до 15 мікрометрів), тонких (до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. За порушення цієї вимоги для суб’єктів господарювання передбачені високі штрафи – 8,5-17 тис. грн. Мораторій не поширюється на надтонкі (шириною до 225 міліметрів, що зазвичай використовуються для сипучих продуктів і м’яса) та біорозкладні пластикові пакети. Вони не зникнуть з українських магазинів до появи екологічнішої альтернативи.

Також під забороною безкоштовне надання пластикових пакетів, товщина яких більша за 50 мікрометрів. Вони можуть пропонуватися у магазинах, однак лише на платній основі. Безплатне їх розповсюдження карається штрафом 1,7-3,4 тис. грн.

Із 10 березня 2022 року набула чинності заборона на використання в торгівлі тонких (товщина стінок 15-50 мікрометрів), оксорозкладних (містять добавки, завдяки яким швидше розпадаються на мікропластик) та надтонких пластикових пакетів. Придбати їх тепер можна лише для особистих цілей за встановленими урядом цінами.

Із березня 2022 року у торгівлі дозволено використовувати біорозкладні пакети. Доступними залишилися і надтонкі пакети, але лише як виробнича упаковка і лише певного розміру (ширина до 22,5 см, глибина – до 34,5 см, довжина – до 45 см разом з ручками). Крім того, використовувати їх можна лише для транспортування риби, м'яса, сипучих продуктів та льоду і лише як первинну упаковку.

Із 1 січня 2023 року в Україні пластикові пакети заборонено.

Як реагують бізнес і покупці

Після заборони звичайних пакетів торговельні мережі почали активно шукати альтернативу. У продажу з’явилися паперові пакети, сіточки для овочів і біорозкладні аналоги. Проте вартість таких матеріалів вища, тож ціна пакетів для споживачів теж зросла.

За даними Асоціації рітейлерів та Міністерства економіки, після введення мінімальних цін споживання пластикових пакетів в Україні скоротилося на 40–90% залежно від типу. Водночас попит на біорозкладні пакети зріс удвічі.

