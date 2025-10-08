Головна Київ Новини
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий та поранений

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий та поранений
фото: Національна поліція України

На місці події працюють слідчо-оперативна група

У Святошинському районі столиці стався вибух в одній з квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого є загиблий та поранений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

«Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30. За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала», – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.

Раніше в Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. Наразі поліцейські з’ясовують обставини вибуху.

До слова, у житловому будинку на Закарпатті вибухнула граната, загинули троє людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

