Смерть мобілізованого киянина: опубліковано висновок судово-медичної експертизи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві 43-річний чоловік помер у лікарні після проходження військово-лікарської комісії, через день після мобілізації
Судово-медична експертиза встановила, що травма голови Романа Сопіна, який помер у лікарні невдовзі після мобілізації, була завдана «тупим предметом»

В соцмережах оприлюднено свідоцтво про смерть 43-річного Романа Сопіна, який 23 жовтня помер у лікарні. У медзаклад чоловіка доправили з міського територіального центру комплексування. За даними поліції, мобілізований впав і вдарився головою. Лікарське свідоцтво про смерть мобілізованого оприлюднила журналістка Дарина Трунова, яка знайома з родиною загиблого, інформує «Главком».

«Адвокат надав висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Романа. Зверніть увагу на пункт – травма тупим предметом», – зазначила журналістка.

У висновку судово-медичного експерта зазначено, що причиною смерті мобілізованого стали крововилив, перелом склепіння та основи черепа, закрита черепно-мозкова травма, а також травма тупим предметом.  

«Щоб мене знову не звинуватили в маніпуляціях – висновки зробіть собі. Можливо, мається на увазі й підлога як тупий предмет», – зауважила журналістка. 

Вона зазначила, що військова прокуратура, ДБР та поліція займаються цією справою. 

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка, який помер в розподільчому пункті Подільського району Києва.  43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Правоохоронці повідомили, що отримали перші результати судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва.

Як повідомила журналістка Дарина Трунова, яка знайома із сім'єю загиблого, у приміщенні розподільчого пункту в Києві травмувався 43-річний мобілізований Роман Сопін. Йому зробили операцію, проте згодом чоловік помер в лікарні. За словами журналістки, чоловіка «бусифікували», потім він подзвонив батькам з проханням привезти необхідні речі, поки він проходив ВЛК. Наступного дня батькам чоловіка вже телефонували з лікарні й повідомили, що в їхнього сина закрита черепно-мозкова травма, тож довелося невідкладно робити трепанацію. Родичам сказали, що чоловік упав, але як це сталося, розповісти не змогли.

