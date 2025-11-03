У центрі Києва активісти намалювали перехід, який місто не може узгодити вже п’ять років

Проєкт наземного переходу через бульвар Шевченка біля метро «Університет» ще кілька років тому переміг у «Громадському бюджеті»

У центрі Києва, біля станції метро «Університет», активісти самостійно нанесли розмітку, що імітує пішохідний перехід. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадську організацію «Пасажири Києва».

Замість звичних білих смуг на асфальті з’явилися написи: «Де наш перехід?». Поруч активісти розмістили банер із QR-кодом, за яким можна дізнатися, навіщо на цій ділянці потрібен офіційний перехід і чому його досі не створили.

У центрі Києва, біля станції метро «Університет», активісти самостійно нанесли розмітку, що імітує пішохідний перехід ГО «Пасажири Києва»

28 жовтня на сайті президента з’явилася петиція із закликом розблокувати створення переходу. Авторкою петиції є мешканка Києва Іванна Малій. Активісти кажуть, що вдалися до акції, аби привернути увагу до затягування реалізації важливого для пішоходів рішення.

Малій нагадала, що до 1985 року на перетині вулиць Пирогова і бульвару Тараса Шевченка існувало автомобільне перехрестя з регульованим наземним пішохідним переходом. Цього ж року був введений в експлуатацію підземний перехід від станції метро «Університет» до вулиці Пирогова.

У 2017 році Київська міська рада прийняла рішення про стратегію Києва до 2025 року, підписане Київським міським головою Віталієм Кличком. Згідно з ним, Київ бере курс на створення безбарʼєрного, комфортного та безпечного пішохідного простору, доступного для всіх, і зобовʼязується збільшувати кількість регульованих наземних переходів.

В 2019 році проєкт створення наземного переходу став переможцем Громадського бюджету міста Києва 2020 року, а Київська міська рада виділила 402 тисячі гривень на облаштування цього переходу згідно з Бюджетом міста Києва на 2020 рік.

З того часу і по сьогодні Управління патрульної поліції в місті Києві відмовляється погоджувати схему організації дорожнього руху для цього переходу без вказання конкретних зауважень до виконаної схеми. Станом на жовтень 2025-го року таких необґрунтованих відмов, висловлених представниками поліції, було щонайменше дев'ять.

«Для того, щоб перейти на інший бік вулиці, треба подолати 79 сходинок, що дорівнює висоті п'ятиповерхового будинку. Така ситуація у самому центрі Києва свідчить про небажання органів влади розвивати інклюзивний і безбарʼєрний публічний простір, що фактично блокує реалізацію державної політики безбарʼєрності», – йдеться у петиції.

Малій наголосила, що питання набуває актуальності не лише із загально-урбаністичних уявлень, а і цілком практичної потреби забезпечити права і комфорт тисяч киян і гостей столиці, що отримали інвалідність і стали маломобільними внаслідок російської агресії. Мова, зокрема, про поранених військовослужбовців, ветеранів бойових дій, цивільних жертв російських обстрілів тощо.

Авторка петиції зауважила, що цей перехід розміщений в межах безбар'єрного маршруту, який реалізується, в межах флагманського проєкту Мінрозвитку, а сам проєкт є частиною ініціативи першої леді Олени Зеленської «Безбар'єрність».

Нагадаємо, на початку квітня начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих голови Київської ОДА Віталія Кличка в тому, що вони саботують облаштування на Хрещатику наземного пішохідного переходу. Облаштування переходу як частини проєкту безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом напередодні анонсував голова КМВА. Через місяць, на початку травня, облаштування нового регульованого пішохідного переходу, що дублює підземний перехід через вулицю Хрещатик, було завершено. Відтепер кияни та гості міста можуть перетинати одну з центральних вулиць, скориставшись наземним переходом, розташованим праворуч від вулиці Прорізної,