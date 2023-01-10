Наводив ракети на ТЕС: у Дніпрі викрито ворожого агента

Чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення

Служба безпеки України затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і «полював» за місцевими системами протиповітряної оборони. Ним виявився агент головного управління генерального штабу РФ (більше відомого як ГРУ). Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення. Встановлено, що ворожий агент «звітував» співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС.

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«Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти. Отримані відомості передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом», – зазначили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів.