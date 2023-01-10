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Наводив ракети на ТЕС: у Дніпрі викрито ворожого агента

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наводив ракети на ТЕС: у Дніпрі викрито ворожого агента
Агент «звітував» співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак
СБУ

Чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення

Служба безпеки України затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і «полював» за місцевими системами протиповітряної оборони. Ним виявився агент головного управління генерального штабу РФ (більше відомого як ГРУ). Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення. Встановлено, що ворожий агент «звітував» співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС.

«Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти. Отримані відомості передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом», – зазначили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів.

Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна

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