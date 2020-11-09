Коронакриза вдарила по «Борисполю»: пасажиропотік упав на 65%

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У жовтні аеропорт обслужив 472 тис. пасажирів

За 10 місяців 2020 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 4,530 млн пасажирів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість пасажирів зменшилась на 65%.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

За цей період аеропорт обслужив 435,538 тис. трансферних пасажирів, що на 84,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

З початку 2020року «Бориспіль» прийняв та відправив 39 820 рейсів (кількість рейсів зменшилась на 57,9%).

У жовтні цього року аеропортом «Бориспіль» скористалися 472,544 тис. пасажирів (мінус 67,3%), з них 17,456 тис. трансферних пасажирів (мінус 84,9%).

Минулого місяця аеропорт обслужив 4,374 тис. рейсів (мінус 56,9%).

Показники аеропорту за 10 місяців 2020 року і 2019 р.

Як повідомлялося, сумарний пасажиропотік «Борисполя» за 9 місяців поточного року склав 4,058 млн пасажирів.