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    Коронакриза вдарила по «Борисполю»: пасажиропотік упав на 65%

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    <p>Під час карантину працює лише термінал D</p> - Коронакриза вдарила по «Борисполю»: пасажиропотік упав на 65%

    Під час карантину працює лише термінал D

    Фото з відкритих джерел

    У жовтні аеропорт обслужив 472 тис. пасажирів

    За 10 місяців 2020 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 4,530 млн пасажирів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість пасажирів зменшилась на 65%.

    Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

    За цей період аеропорт обслужив 435,538 тис. трансферних пасажирів, що на 84,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

    З початку 2020року «Бориспіль» прийняв та відправив 39 820 рейсів (кількість рейсів зменшилась на 57,9%).

    У жовтні цього року аеропортом «Бориспіль» скористалися 472,544 тис. пасажирів (мінус 67,3%), з них 17,456 тис. трансферних пасажирів (мінус 84,9%).

    Минулого місяця аеропорт обслужив 4,374 тис. рейсів (мінус 56,9%).

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    Показники аеропорту за 10 місяців 2020 року і 2019 р.

    Як повідомлялося, сумарний пасажиропотік «Борисполя» за 9 місяців поточного року склав 4,058 млн пасажирів.

    Київ Аеропорт Бориспіль карантин коронавірус
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