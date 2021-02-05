Усі школи Вінниці повертаються до звичного графіку навчання

Нині школи постійно відвідують лише учні 1-4 та 9-11 класів

Із понеділка, 8 лютого, загальноосвітні школи Вінниці повернуться до звичайного графіку навчання.

Учні всіх класів будуть ходити до школи, повідомляє Na Парижі.

В онлайн-режимі навчатимуться лише ті діти, які перебувають на самоізоляції.

Таке рішення 4 лютого прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, нині школи постійно відвідують лише учні 1-4 та 9-11 класів. Інші навчаються за змішаною формою.

«До нас надходило багато звернень як від батьків, дітей, так і вчителів, щоб ми відновили навчання у школах у звичайному режимі. Ми моніторили ситуацію в навчальних закладах щодо захворюваності і прийняли рішення – повернутися до того графіку навчання, який був до карантину. Хочу зазначити, що в школах будуть суворо дотримуватися усіх протиепідемічних рекомендацій, а при перших проявах хвороби - і вчителі і діти відправлятимуться на самоізоляцію», – розповіла директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

Нагадаємо, на Київщині через грип закриваються на карантин навчальні заклади.