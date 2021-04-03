Не ставтесь зневaжливо до легких форм Covid-19

У вас є фора – ви знаєте про цей вірус...

З хворобами варто завжли бути на «ви». Не сюсюкати. Але не зневажати. Ковід – не вийняток.

Перший день я почувалася так, ніби мене пропускають через м‘ясорубку. Кістки і м‘язи ламало не на жарт.

Два наступні дні були схожими за відчуттями. Але я вже була до цього готова. Намагалася максимально розслабитися, лежачи, робила найпростіші дихальні вправи. Багато пила, як ніколи багато. І хотіла пити.

Весь час – сонливість і безсилля.

На 8-мий день запахи притупилися. Все втратило смакові нюанси. Їжа втратила сенс)

Вірус підступний. Він ніби мотається всередині тебе і вишукує слабкі місця.

Тому якщо вас ще не дістав вірус – працюйте зі своїми слабкими точками. Укріплюйте імунітет.

І не ставтеся зневажливо навіть до легких форм. Треба одужати, а вже потім - усе інше.

Сон

Здорове харчування

Спокій

Дихальні вправи

Оптимізм

Гігієна, полоскання горла, провітрювання квартири і т.д.

У вас є фора – ви знаєте про цей вірус з перших уст. Я «прожила» хворобу, коли злягла мама. Мамина хвороба і реабілітація тривала три місяці. З цим досвідом мені легше було реагувати на виклики з моїм організмом.

Сьогодні – 12 день.

Я ще на самоізоляції, одужую. Про ліки не пишу – це хай лікарі підказують. Я на зв‘язку з сімейним лікарем.

Дякую усім за підтримку!

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Джерело: блог Анжеліки Рудницької

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