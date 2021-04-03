Не ставтесь зневaжливо до легких форм Covid-19
У вас є фора – ви знаєте про цей вірус...
З хворобами варто завжли бути на «ви». Не сюсюкати. Але не зневажати. Ковід – не вийняток.
Перший день я почувалася так, ніби мене пропускають через м‘ясорубку. Кістки і м‘язи ламало не на жарт.
Два наступні дні були схожими за відчуттями. Але я вже була до цього готова. Намагалася максимально розслабитися, лежачи, робила найпростіші дихальні вправи. Багато пила, як ніколи багато. І хотіла пити.
Весь час – сонливість і безсилля.
На 8-мий день запахи притупилися. Все втратило смакові нюанси. Їжа втратила сенс)
Вірус підступний. Він ніби мотається всередині тебе і вишукує слабкі місця.
Тому якщо вас ще не дістав вірус – працюйте зі своїми слабкими точками. Укріплюйте імунітет.
І не ставтеся зневажливо навіть до легких форм. Треба одужати, а вже потім - усе інше.
Сон
Здорове харчування
Спокій
Дихальні вправи
Оптимізм
Гігієна, полоскання горла, провітрювання квартири і т.д.
У вас є фора – ви знаєте про цей вірус з перших уст. Я «прожила» хворобу, коли злягла мама. Мамина хвороба і реабілітація тривала три місяці. З цим досвідом мені легше було реагувати на виклики з моїм організмом.
Сьогодні – 12 день.
Я ще на самоізоляції, одужую. Про ліки не пишу – це хай лікарі підказують. Я на зв‘язку з сімейним лікарем.
Дякую усім за підтримку!
Джерело: блог Анжеліки Рудницької