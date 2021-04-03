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    Думки вголос

    Не ставтесь зневaжливо до легких форм Covid-19

    Дякую усім за підтримку! - Не ставтесь зневaжливо до легких форм Covid-19
    Дякую усім за підтримку!

    У вас є фора – ви знаєте про цей вірус...

    З хворобами варто завжли бути на «ви». Не сюсюкати. Але не зневажати. Ковід – не вийняток.

    Перший день я почувалася так, ніби мене пропускають через м‘ясорубку. Кістки і м‘язи ламало не на жарт.
    Два наступні дні були схожими за відчуттями. Але я вже була до цього готова. Намагалася максимально розслабитися, лежачи, робила найпростіші дихальні вправи. Багато пила, як ніколи багато. І хотіла пити.

    Весь час – сонливість і безсилля.

    На 8-мий день запахи притупилися. Все втратило смакові нюанси. Їжа втратила сенс)

    Вірус підступний. Він ніби мотається всередині тебе і вишукує слабкі місця.

    Тому якщо вас ще не дістав вірус – працюйте зі своїми слабкими точками. Укріплюйте імунітет.
    І не ставтеся зневажливо навіть до легких форм. Треба одужати, а вже потім - усе інше.

    Сон

    Здорове харчування

    Спокій

    Дихальні вправи

    Оптимізм

    Гігієна, полоскання горла, провітрювання квартири і т.д.

    У вас є фора – ви знаєте про цей вірус з перших уст. Я «прожила» хворобу, коли злягла мама. Мамина хвороба і реабілітація тривала три місяці. З цим досвідом мені легше було реагувати на виклики з моїм організмом.

    Сьогодні – 12 день.

    Я ще на самоізоляції, одужую. Про ліки не пишу – це хай лікарі підказують. Я на зв‘язку з сімейним лікарем.

    Дякую усім за підтримку!

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    Джерело: блог Анжеліки Рудницької

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: імунітет ліки вірус коронавірус
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