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    Коронавірус у Києві: оперативні дані від Кличка

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    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Коронавірус у Києві: оперативні дані від Кличка
    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер столиці розповідає про вакцинацію киян

    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусу.

    Так, столичний голова поінформує:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
    • скільки в столиці хворих на грип і ГРВІ;
    • про навчальний процес у Києві;
    • про доплати медикам;
    • про вакцинацію киян.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 2 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 330 людей. Це на 45 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 1 лютого було 285 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 129164 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ коронавірус
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