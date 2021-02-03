Коронавірус у Києві: оперативні дані від Кличка

Коронавірус у Києві: оперативні дані від Кличкатрансляція
Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Мер столиці розповідає про вакцинацію киян
Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусу.
Так, столичний голова поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
- скільки в столиці хворих на грип і ГРВІ;
- про навчальний процес у Києві;
- про доплати медикам;
- про вакцинацію киян.
Як повідомлялося, за минулу добу, 2 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 330 людей. Це на 45 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 1 лютого було 285 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 129164 випадки захворювання на Covid-19.