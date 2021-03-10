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    Коронавірус у Києві: понад 600 нових випадків за добу, одному з хворих 94 роки

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    Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дніпровському районі - Коронавірус у Києві: понад 600 нових випадків за добу, одному з хворих 94 роки
    Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дніпровському районі
    Ілюстративне фото

    Минулої доби показники захворюваності у столиці зросли втричі у порівнянні з попередньою

    Минулої доби у Києві було виявлено 644 нових випадків захворювання на Covid-19. Про це у своєму Telegram-каналі написав Київський міський голова Віталій Кличко.

    «644 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 17 осіб. Усього за період пандемії в місті 2809 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 143 161», – повідомив Кличко.

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    Захворіли: 330 жінок віком від 18 до 90 років, 265 чоловіків віком від 18 до 94 рокiв. А також 21 дівчинка віком від 1 до 17 років та 28 хлопчиків від 1 до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 60 пацієнтів. 356 чоловік вилікувалося повністю. Загалом коронавірус подолали 96 686 киян.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (116), Оболонському (85) та в Дарницькому (79)», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, що позаминулої доби у столиці виявили 201 хворого на коронавірус. Померло семеро киян.

    Теги: Віталій Кличко Київ чоловік коронавірус
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