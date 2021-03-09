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    Коронавірус у Києві: за добу виявлено понад 200 нових випадків

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    Загалом коронавірус подолали 96 330 киян - Коронавірус у Києві: за добу виявлено понад 200 нових випадків

    Загалом коронавірус подолали 96 330 киян

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше нових хворих – у Дніпровському районі столиці

    За минулу добу у столиці країни виявили 201 нового хворого на коронавірус. Також протягом доби у Києві померло семеро людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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    «201 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли семеро осіб. Усього за період пандемії в місті 2792 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 142 517», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 95 жінок віком від 21 до 90 років, 87 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв. А також сім дівчаток віком від 2 до 16 років та 12 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 37 пацієнтів. Випадків одужання минулої доби не зафіксували. Загалом коронавірус подолали 96 330 киян.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 73, в Деснянському – 37 та в Шевченківському районі – 24», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, що позаминулої доби у столиці виявили 286 хворих на коронавірус. Померли 18 людей.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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