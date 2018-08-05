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    Ковбаса під одягом. У столичному супермаркеті спіймали крадія-рецидивіста (фото)

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    Спійманий зловмисник - Ковбаса під одягом. У столичному супермаркеті спіймали крадія-рецидивіста (фото)
    Фото: поліція
    Спійманий зловмисник

    Зловмисник взяв із прилавку ковбасні вироби на загальну суму понад 500 гривень і заховав її під верхнім одягом

    В Києві затримали чоловіка за крадіжку в супермаркеті - правопорушник намагався винести із магазину товар, не заплативши його на касі. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    За його даними, до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні супермаркету по вулиці Будівельників затримано юнака за крадіжку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

    Поліцейські встановили, що зловмисник взяв із прилавку ковбасні вироби на загальну суму понад 500 гривень і заховав її під верхнім одягом. При виході з магазину правопорушника затримала охорона магазину та викликала поліцію.

    «Правопорушником виявився 27-річний місцевий житель, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Він зізнався у скоєному», - розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    На разі зловмиснику оголошену про підозру. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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