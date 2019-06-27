Кримінал у Києві «розправив плечі»: за добу понад 350 злочинів



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Минулої доби у столиці сталося 150 крадіжок

За минулу добу, 26 червня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 353 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед кримінальних правопорушень:

тяжкі тілесні ушкодження - 2;

грабежі - 4;

хуліганства - 21;

крадіжки -150;

незаконні заволодіння автотранспортом - 1.

У поліції зазначили, що у 61 випадку підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, згідно з даними Головного управління поліції у Києві, у столиці знижується кількість кримінальних правопорушень. У поліції повідомили, що упродовж першого кварталу 2019 року на території міста вчинено на 5% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року (16 181 проти 16 937). У тому числі зареєстровано 4 824 тяжкі та особливо тяжкі злочини, це на 17% менше від показників минулого року.

За даними поліції, загалом рівень злочинності на перших три місяці року на 10 тисяч населення зменшився та становить 55 кримінальних правопорушень. У 2018 році було 58 правопорушень.