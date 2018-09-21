Кримінальна стабільність: у Києві знову за добу сталося понад 300 злочинів
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Розсилка
У четвер у Києві сталося 7 грабежів
У 78 випадках підозрювані у скоєнні злочинів особи встановлені
За минулу добу, 20 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 311 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«Серед них: тяжкі тілесні ушкодження - 2; розбійні напади – 1; грабежі – 7; хуліганства – 30; крадіжки – 132; заволодіння автотранспортом – 6», - інформують у поліції.
Зазначається, що у 78 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, 19 вересня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 305 повідомлень про вчинення злочинів.