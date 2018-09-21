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    Кримінальна стабільність: у Києві знову за добу сталося понад 300 злочинів

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    У четвер у Києві сталося 7 грабежів - Кримінальна стабільність: у Києві знову за добу сталося понад 300 злочинів
    У четвер у Києві сталося 7 грабежів

    У 78 випадках підозрювані у скоєнні злочинів особи встановлені

    За минулу добу, 20 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло  311 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «Серед них: тяжкі тілесні ушкодження - 2; розбійні напади – 1; грабежі – 7; хуліганства – 30; крадіжки – 132; заволодіння автотранспортом – 6», - інформують у поліції.

    Зазначається, що у 78 випадках підозрювані особи встановлені.

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