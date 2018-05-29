Крисін відмовляється виходити із камери: суд перенесено

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Юрій Крисін

Судове засідання у справі Крисіна перенесено на 31 травня

Дарницький районний суд Києва сьогодні був змушений перенести судове засідання у справі за обвинуваченням Юрія Крисіна у катуванні активістів Майдану через його відмову виходити з камери СІЗО. Про це на своїй сторінці у Facebook написала вдова загиблого журналіста В'ячеслава Веремія Світлана Кирилаш.

«Дуже важко говорити цензурно… Відмовляється виходити з камери. Тому сьогодні не було ні доставки, ні відеоконференції. Наступне засідання 31 травня о 13:00. Провадження тягнеться з початку березня, досі навіть не зачитали обвинувальний акт», - написала вона.

Нагадаємо, у березні Дарницький райсуд Києва, в якому відбулось підготовче засідання у справі щодо викрадення та катування майданівців у січні-лютому 2014 року задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання одному з обвинувачених Юрію Крисіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без внесення застави.

24 травня арешт Крисіна продовжено ще на два місяці.

Як відомо, Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав винним у хуліганстві фігуранта справи щодо нападу на Веремія Юрія Крисіна – йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

28 лютого Крисіна знайшли в лікарні. Як стверджують активісти, він перебував у дитячому відділенні.

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