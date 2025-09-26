Головна Країна Культура
28 вересня у Києві відкриється «Маєш фест» – фестиваль підтримки дітей військових

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Маєш фест» дасть дітям і підліткам можливість поринути в атмосферу креативності, творчої взаємодії та натхнення
фото: instagram.com/culturalforces

На гостей очікують понад 20 різних захоплюючих активностей

У Києві відбудеться перший дитячий фестиваль «Маєш фест» – креативний простір музики, творчості та культури для дітей і підлітків. Про це повідомляють організатори платформи «Культурні сили» в Instagram, передає «Главком».

Фестиваль засновано, аби підтримати дітей та родини військовослужбовців Сил територіальної оборони, а також дітей загиблих і військовополонених захисників.

«Маєш фест» дасть дітям і підліткам можливість поринути в атмосферу креативності, творчої взаємодії та натхнення. На гостей очікують понад 20 різних захоплюючих активностей, зокрема у програмі: 

  • виступи відомих співаків та музичних гуртів «Назва», Laud, «Пропаща сила»;
  • «балакучки» з блогерами та культурними діячами; 
  • презентація коміксу «Між нами – небо!» від Павла Мудрого, військовослужбовця 1020-го зенітного ракетного полку; 
  • інтерактивні активності, майстер-класи, арт-зони та дружня атмосфера.

Вхід на фестиваль – вільний. Подія триватиме з 13:00 до 20:00 у Blockbuster Mall (просп. Степана Бандери, 36). 

Ініціатива належить платформі Культурні сили та МГО «Проєкт». Генеральний партнер: Blockbuster Mall. Інформаційні партнери: ТСН.ua, АрміяInform, ШоТам.

