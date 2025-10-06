Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки

Запланований концерт британського співака Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано з міркувань безпеки. Як повідомив сам артист, рішення ухвалила міська влада турецької столиці «в інтересах громадської безпеки», пише «Главком».

Виступ мав відбутися 7 жовтня – у другу річницю атаки ХАМАС на південні ізраїльські громади, що спричинила військову операцію Ізраїлю в секторі Гази.

За кілька днів до концерту в турецьких соцмережах активізувалися пропалестинські організації та користувачі, які вимагали скасування події, звинувачуючи Вільямса у «сіонізмі».

51-річний співак уже не вперше стикається з критикою у Туреччині, зокрема, через своє єврейське походження та виступ в Ізраїлі у 2015 році, який тоді викликав хвилю протестів серед прогазських груп.

Компанія Bubilet, яка займалася продажем квитків, заявила, що концерт скасували на прохання адміністрації губернатора Стамбула. Представники місцевої влади поки не прокоментували рішення.

«Безпека моїх шанувальників понад усе. Ми глибоко шкодуємо про скасування концерту, яке було поза нашим контролем», – написав Роббі Вільямс у своєму Instagram у суботу ввечері.

До слова, у Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує вторгнення Росії в Україну.

6 жовтня у Клуж-Напоці мав відбутись її концерт разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми.