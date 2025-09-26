Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 27-28 вересня

27 вересня у Музеї гетьманства відбудеться майстер-клас з виготовлення прикраси-оберегу у вигляді куманця

Цього вікенду, 27–28 вересня, столиця пропонує насичену культурну програму на будь-який смак. Кияни та гості міста можуть відвідати виставки «Тіні старого Києва» чи «Іван Марчук. Пробудження» у Музеї історії Києва, або ж погуляти й помилуватися осінніми хризантемами на Співочому полі. Театралів чекає зіркова комедія «Наші Кайдаші» з Ольгою Сумською, Володимиром Горянським та Тарасом Цимбалюком. Також можна відвідати концерт гурту «Воплі Відоплясова» або розважитися на стендап-шоу.

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 27-28 вересня:

Музеї

до 28 вересня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 28 вересня – виставка «Київ. Тиша і ритм»;

27-28 вересня о 15.00 – кураторські екскурсії виставкою;

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

Виставка «Київ. Тиша і ритм»

Виставка «Київ. Тиша і ритм» прагне відтворити багатоликість столиці, показати її як живий організм, що вміє бути різним. Київ може здаватися суворим і стресовим, але саме його ритм – контрастний і примхливий – формує унікальну атмосферу, без якої неможливо уявити життя киян.

Коли: до 28 вересня

Місце проведення: Музей Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

28 вересня, 13:00 – прогулянка садибою «Та тут же жив Грушевський!»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

28 вересня, 15.00 – кураторська екскурсія;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Лекція «Поговоримо про… Стежками життя ерцгерцога Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного)»

Ерцгерцог Вільгельм Габсбург (1895–1947) – правнучатий племінник австрійського імператора Франца-Йосифа І і двоюрідний племінник Карла І – останнього імператора Австро-Угорщини. Проте, представник однієї з найславніших європейських монархічних династій більше відомий під прибраним ім’ям Василь Вишиваний, яке отримав у середовищі українських військових за давньою козацькою традицією.

«Поговоримо про» – це цикл лекцій про видатних українців, які працювали задля власного народу – в Україні та за її межами. Що значило для них бути українцями? І що значили вони для нашої держави, її культури та національної ідентичності? Пропонуємо вам познайомитися з обраними героями та поміркувати разом над їхніми життєвими виборами.

Коли:: 27 вересня, 15:00

Місце проведення: Музей української діаспори: вул. Князів Острозьких, 40Б (М «Арсенальна» або М «Печерська»).

Виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 вересня – виставка «Неспійманий птах. Творчий феномен братів Анатолія та Валерія Шевчуків».

28 вересня, 14:00 – лекція «Бабин Яр в образотворчому мистецтві».

На замовлення – лекція «Внесок євреїв у розвиток світового фотомистецтва».

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

27 вересня, 12.00 – майстер-клас з виготовлення прикраси-оберегу у вигляді куманця.

Майстер-клас з виготовлення прикраси-оберегу у вигляді куманця

Куманці є оригінальним різновидом українського традиційного посуду. Якщо раніше (а подеколи і тепер) їх використовували для зберігання й подання на стіл різноманітних напоїв, то тепер – це переважно декоративна оздоба інтер'єру в національному стилі. Не втратьте можливість мати частинку культурної спадщини в себе вдома.

Коли: 27 вересня, 12:00

Місце проведення: Музей Гетьманства, вул.Спаська, 16- Б (ст.м. Контрактова площа).

Екскурсія «Корифеї українського театру» – на замовлення;

Екскурсія «Лесь Курбас – людина, яка була театром» – на замовлення;

Оглядова екскурсія «Історія українського театру і музики» – на замовлення.

персональна художня виставка «Під зорями й соняшниками» української художниці Лори Манукової.

Презентація художньої виставки «Спостерігаючи тишу»

Це вже друга персональна виставка талановитої художниці Олени Олексієнко у Музеї Марії Заньковецької. Всі українці, які залишилися на теренах Батьківщини з початку війни, перебувають у перманентному стресі…

А так хочеться тиші, душевного спокою, умиротворення. Тому художниця вирішила для себе писати картини, в яких багато простору, сонця та спокою… Готуючись до цього чергового творчого звіту, вона свідомо нічого не писала на тему війни…

«Хочу з допомогою мистецтва спонукати відвідувачів моєї виставки «Спостерігаючи тишу» частіше бувати на природі, милуватися відкритим простором, спостерігати як сходить, а потім сідає сонечко, як його промені пробиваються через гілки дерев… І не варто забувати: спостерігаючи тишу, ми з особливою вдячністю думаємо про тих, завдяки кому у нас є цей яскравий ранок або тихий вечір… Ми в неоплатному боргу перед нашими захисниками…», – каже авторка виставки.

Коли: презентація виставки 27 вересня о 14:00, вт-нд: 10:00 – 17:00; пн: вихідний.

Місце проведення: Будинок-музей М. Заньковецької, вул. Велика Васильківська, 121.

до 10 травня 2025 року – віртуальна ЗD виставка «Іван Гончар. Збирач».

до 1 грудня – виставка «Пилип Орлик. Шлях гетьмана».

Виставка марок «Чарівний світ людських захоплень»

До Дня колекціонера музей «Київська фортеця» запрошує відвідувачів на виставку марок з фондової колекції НІАМ «Київська фортеця» «Чарівний світ людських захоплень».

Коли: з 23 вересня по 30 жовтня 2025 року

Місце проведення: Музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24А.

до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

27 вересня, 12:00 – 13-17: історія музею Ханенків. Вулична екскурсія.

27 вересня, 14:00 – кураторська екскурсія виставкою «Сім – «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків».

27 вересня, 15:00 – екскурсія інтерʼєрами будинку Ханенків.

27 вересня, 16:00 – Майстерклас з мармурування

28 вересня, 12:00 – 13-17: історія музею Ханенків. Вулична екскурсія.

28 вересня, 14:00 та 16:00 – екскурсія інтерʼєрами будинку Ханенків.

28 вересня, 16:00 – Сова, Султан Селім і Юкатан. Музичні твори у книгах з бібліотеки Музею Ханенків.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

27 вересня, 11:00 та 13:00 – вистава «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв`яка»;

27 вересня, 16:00 – вистава «Була у Зайчика хатинка»;

28 вересня, 11:00 та 13:00 – вистава «Котик та півник».

27 вересня, 14:00 – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

27 вересня, 18:00 – вистава «Мамо, де ти?»;

28 вересня, 14:00 – вистава «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

27 вересня, 18:00 – вистава «Мишоловка».

28 вересня, 18:00 – вистава «Я повергуся».

Вистава «Я повернуся»

Герої вистави, підлітки з Херсонщини, пробули у літньому таборі «Гармошка» вісім місяців. Крим, море, справжня дружба – їхні пригоди були наповнені всім, крім одного: вони не знали, коли повернуться додому. Чи усвідомлювали діти, що їх депортували, в таборі утримують незаконно, а їхній дім – окупована територія?

У «Гармошці» ненависний триколор називали «аквафрешем», камери, які слідкували за кожним кроком, вимикали за допомогою футбольного м’яча, а на стінах подекуди з’являлися написи «Путін х*ло», що доводило до сказу вожату табору. Герої вистави не з тих, хто сидітиме склавши руки. Вони об'єднуються, обдумують план втечі, шукають шляхи до свободи. Разом вони знаходять силу і підтримку один в одному, діляться мріями про повернення додому, про зустріч із рідними.

Вистава, у якій дитяча надія сильніша за обставини, а страшні історії зовсім не ті, які розповідають вночі біля багаття. А ще вистава про те, що наші українські діти, яких Росія вивезла з Півдня України, ризикують ніколи не стати «нашим майбутнім». У виставі присутній російськомовний персонаж.

Коли:28 вересня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

27 вересня, 18:00 – вистава «Потрібні брехуни!»;

27 вересня, 18:00 – вистава «Зрада»;

28 вересня, 18:00 – вистава «Зілля»;

28 вересня, 18:00 – вистава «Анархіст».

27 вересня, 16:00 – вистава «Не боюсь Вірджинії Вулф»;

27 вересня, 17:00 – вистава «Занадто одружений таксист»;

27 вересня, 18:00 – вистава «За зачиненими дверима»;

28 вересня, 12:00 – вистава «Русалонька»;

28 вересня, 16:00 – вистава ««Тату троянди» («The rose tattoo»)»;

28 вересня, 18:00 – вистава «Потрібен брехун!»;

28 вересня, 18:00 – вистава «Мина Мазайло».

Вистава «Комедіанти»

Життя комедіанта позбавлене пафосу. Найважливіше у ньому сцена. Реальність зі своїми болями, втратами, злиднями не має значення. Навіть війна не має. У тебе може не бути дому, та театр – завжди прихисток і єдиний сенс існування. Бо як же інакше пережити втрату свого рідного сина, який для держави став героєм.

У виставі звучить авторська пісня Даяни Кульбіди в аранжуванні Тимура Полянського.

Коли: 28 вересня, 16:00

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Вистава «Наші Кайдаші»

Легендарна сім'я Кайдашів повертається у сучасній та неймовірній пригоді, яка розповість про нас, з усмішкою, гумором та великим коханням. Ця постановка – справжній майстер-клас із театрального мистецтва та Життя.

На сцені – улюблені актори кіно та серіалів, справжні майстри української сцени: Народна артистка України Ольга Сумська, Народний артист України Володимир Горянський, зірка серіалів «Спіймати Кайдаша», «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк, акторка серіалів «Кріпосна», «Папаньки» Наталка Денисенко, акторка кіно «Смак свободи», «Київ вдень та вночі» Вікторія Маремуха, зірки серіалу «Школа» Ірина Кудашова та Богдан Осадчук.

«Наші Кайдаші» – це історія, яка про нас усіх. Про родину, про стосунки, про сміх крізь сльози.

Коли: 28 вересня, 18:00

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Марієнбад, курортна нісенітниця»

Вперше на професійній сцені в Україні роман Шолом-Алейхема «Марієнбід». Роман, що написаний в листах та телеграмах оживає на сцені «Берегині», поєднуючись з прекрасною музикою у виконанні оркестру та артистів-вокалістів. Тут на сцені панує курортний настрій, атмосфера насичена інтригами, пошуками любові, але все повертається до родинного вогнища. Колоритні характери та курортний настрій, любовні зізнання та інтриги,

Коли: 28 вересня, 18:00

Місце проведення: Театр «Берегиня», вул. І. Миколайчука 3Б.

Концерти

Green Gray. Концерт просто неба у «В'ява»

Green Grey – гурт, який уже понад 30 років залишається символом свободи, драйву та музичних експериментів. Вони першими поєднали рок, хіп-хоп та електроніку, а сьогодні продовжують дивувати новим звучанням, не втрачаючи свого легендарного духу.

У новій концертній програмі: улюблені хіти у сучасному україномовному виконанні, чуттєва пісня «Друже», яка стала символом втрати, дружби та пам’яті, а також прем’єрні треки – вибухова «Горить Москва, або... ми їдем на лімо 2025» та лірична «Мамо».

Це не просто концерт – це відверта розмова зі слухачами про те, що болить, надихає й об’єднує, пишуть організатори.

Коли: 27 вересня, 17:00

Місце проведення: Культурний простііп «В'ява», проспект Академіка Глушкова, 1.

«Воплі Відоплясова». Концерт просто неба у «В'ява»

«Воплі Відоплясова» – справжня легенда української рок-музики. Інколи здається, що вони існували завжди, бо неможливо уявити українську сцену без їхніх запальних пісень. Приходьте на концерт улюбленого гурту, щоб почути хіти, на яких виросло не одне покоління.

Коли: 28 вересня, 19:00

Місце проведення: Культурний простір «В'ява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

Стендап. Найкращі жарти

Цієї суботи в Comedy Room на глядачів чекають лише найкращі жарти та крута імпровізація від досвідчених коміків.

Цього вечора на сцені виступатимуть Валентин Перуз, Костя Губеладзе та Микита Скремінський. Ведучий вечора Микита Механіков. Ці люди зроблять ваш вечір веселішим і трохи розвантажать ментальний стан в ці важкі часи.

Коли: 27 вересня, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Смішна Сімка

Цього вечора виступатимуть сім молодих коміків, кожен з них поділиться з вами частиною життя за допомогою жартів. Коміки розповідають, як свої «топові» (перевірені) жарти, так і нові, актуальні, котрі ви, можливо, почуєте першими. У неділю на сцену вийдуть коміки Ден Че, Вікторія Голікова, Євген Лещенко, Арсен Пучков, Вова Ліннік, Наталія Скорик. Ведучий: Марк Свиридюк.

Коли: 28 вересня, 16:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Виставка хризантем «Зодіаки» на Співочому полі

12 вересня у столичному парку Співоче відкриється тематична виставка квіткових інсталяцій із хризантем. Цьогорічна тема – «Знаки Зодіаку».

За інформацією організаторів, на локації висаджено десятки тисяч квітів, а загалом буде представлено понад 12 масштабних інсталяцій, присвячених астрологічним знакам. Відвідувачі зможуть знайти свій знак зодіаку та зробити фото біля яскравих композицій – Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога, Водолія та Риб.

Над проєктом працювала команда дизайнерів, скульпторів та креативних митців. Інсталяції стануть частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку для дорослих і дітей. Гостям також підготували астропрогноз для кожного знаку зодіаку.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу. Вартість квитків: дорослий – 300 грн; дитячий – 200 грн.

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний.

Коли: з 12 вересня по 26 жовтня, 10:00-20:00

Місце проведення: Співоче поле, вул. Лаврська, 31.