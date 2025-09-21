Головна Скотч Життя
Бенедикт Камбербетч підтримав Палестину на благодійному концерті у Лондоні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Концерт зібрав близько £1,5 млн для гуманітарних організацій, що працюють з Палестиною

У Лондоні відбувся великий благодійний концерт Together for Palestine, у якому взяли участь 69 митців, акторів та активістів, включно з зіркою Зірка «Шерлока Холмса» Бенедиктом Камбербетчем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Камбербетч виступив зі читанням вірша палестинського поета Махмуда Дарвіша.

The Independent додає, що концерт відбувався під кураторством Брайана Ено і звертав увагу на ролі палестинських голосів, а не лише західних знаменитостей, зокрема художниця з Гази Malak Mattar була художнім директором.

Концерт зібрав близько £1,5 млн для гуманітарних організацій, що працюють з Палестиною.

Нагадаємо, Португалія офіційно визнає палестинську державу. 

До слова, як пишуть американські видання, група американських сенаторів-демократів представила у верхній палаті Конгресу США резолюцію із закликом до президента країни Дональда Трампа визнати Палестину.

Натомість Японія наразі утримується від визнання палестинської держави, щоб зберегти тісні відносини зі Сполученими Штатами та уникнути ускладнення своєї позиції щодо Ізраїлю.

Раніше генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися. 

