Бенедикт Камбербетч підтримав Палестину на благодійному концерті у Лондоні

У Лондоні відбувся великий благодійний концерт Together for Palestine, у якому взяли участь 69 митців, акторів та активістів, включно з зіркою Зірка «Шерлока Холмса» Бенедиктом Камбербетчем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Камбербетч виступив зі читанням вірша палестинського поета Махмуда Дарвіша.

The Independent додає, що концерт відбувався під кураторством Брайана Ено і звертав увагу на ролі палестинських голосів, а не лише західних знаменитостей, зокрема художниця з Гази Malak Mattar була художнім директором.

Концерт зібрав близько £1,5 млн для гуманітарних організацій, що працюють з Палестиною.

