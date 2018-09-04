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    Квіткова терапія: на Співочому полі стартує благодійний марафон

    • Розсилка
    Квіткова терапія: на Співочому полі стартує благодійний марафон

    На Співочому полі організовують заходи для дітей з особливими потребами

    З початку вересня на столичному Співочому полі стартує благодійний марафон на підтримку дітей з інвалідністю та порушеннями психофізичного здоров'я. Для них проведуть серію екскурсій по виставках квітів, які щомісяця проходять на території ландшафтного парку. Організатор марафону - компанія-оператор Співочого поля Grand Event.

    За словами організатора Дениса Погорілка, це позитивно позначиться на здоров'ї дітей та їх лікуванні.

    «Позитивні емоції- це те, що потрібно таким діткам для реабілітації. Це допоможе краще пізнати навколишній світ, розширить їхній кругозір, поліпшить розумовий процес і, без сумніву, позитивно позначиться на роботі ЦНС», - сказав він.

    «У нас давно виникла ідея започаткувати серію таких благодійних поїздок. Але раніше у району було багато фінансових і організаційних перешкод. Ми як соціально відповідальна компанія вирішили взяти витрати з організації даного заходу на себе, тим самим зробивши цю ідею реальною», - зазначив Погорілко.

    Перша поїздка відбудеться вже 5 вересня для дітей Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району Києва. У програмі - екскурсія по Співочому полю, перегляд квіткових експозицій, лялькова вистава «Музичне дерево» від театру «Краплинка».

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    Квіткова терапія: на Співочому полі стартує благодійний марафон
    Квіткова терапія: на Співочому полі стартує благодійний марафон
    Квіткова терапія: на Співочому полі стартує благодійний марафон

    За словами Погорілка, кожна школа/район/дитячий центр можуть отримати таку поїздку безкоштовно. Для цього потрібно зв'язатися з організаторами.

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