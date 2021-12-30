Ледь не добили. Київські рятувальники впустили постраждалого з даху (відео)

Рятувальники за допомогою ковшових нош та драбини знімали потерпілого з даху

У «Київській службі порятунку» проведуть позачергову перевірку та тестування спорядження

Рятувальники «Київської служби порятунку» впустили травмованого чоловіка, коли знімали його з даху гаража на вулиці Хрещатик. Інцидент стався у ніч на 28 грудня.

Про це стало відомо із соцмереж, які оприлюднили відео падіння нош із чоловіком.

Самі ж рятувальники на своїй сторінці у Facebook показали фото процесу порятунку, окрім безпосередньо падіння постраждалого.

Після появи у соцмережі відео, «Київська служба порятунку» видалила своє повідомлення у Facebook.

У середу, 29 грудня, Департамент муніципальної безпеки КМДА пояснив, що причиною падіння чоловіка став обрив елементу спорядження рятувальників.

«Під час проведення КАРС «Київська служба порятунку» рятувальної операції у Шевченківському районі стався обрив елементу спорядження, за допомогою якого знімали з даху одноповерхової будівлі травмованого чоловіка. Спеціальне спорядження не витримало навантаження, унаслідок чого один із елементів обірвався», – йдеться в повідомленні.

У КМДА переконують, що додаткових травм внаслідок падіння чоловік не отримав. «Чоловікові викликали швидку, його оглянули лікарі та надали першу медичну допомогу. За попередньою інформацією, чоловік не отримав додаткових травм внаслідок падіння. Однак, як зазначили у КАРС «Київська служба порятунку», рятувальники перебуватимуть на зв’язку з постраждалим та візьмуть на контроль стан його здоров’я», – повідомляє Департамент муніципальної безпеки.

Окрім того, у КАРСі проведуть позачергову перевірку та тестування спорядження, із яким працюють рятувальники.

«Це дуже прикрий випадок, та, на щастя, людина не отримала травм після падіння. Ми тримаємо контакт з постраждалим і зробимо все, щоб таких випадків більше не було», – заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.