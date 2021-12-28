У центрі Києва рятувальники зняли чоловіка з даху гаража (фото)

Рятувальники за допомогою ковшових нош та драбини зняли потерпілого з даху

Чоловік намагався наздогнати грабіжників та невдало приземлився на покрівлю гаража

У ніч на вівторок, 28 грудня, рятувальники «Київської служби порятунку» зняли з даху гаража на вулиці Хрещатик травмованого чоловіка. Про це повідомляє пресслужба столичної аварійно-рятувальної служби.

Так, о першій годині ночі до оперативного чергового Служби порятунку надійшло повідомлення від «101» про те, що потрібнa допомогa в перенесенні травмованого чоловіка з дaху гaрaжa до aвтомобіля швидкої медичної допомоги.

За попередньою інформацією, чоловік намагався наздогнати грабіжників, які викрали його особисті речі, та невдало приземлився на покрівлю гаража, травмувавши ногу. Самотужки злізти не зміг і потребував медичної допомоги.

Рятувальники «Київської служби порятунку» за допомогою ковшових нош та драбини зняли потерпілого з даху та передали працівникам швидкої допомоги.

Нещодавно на вулиці Вишгородській у Подільському районі Києва виник конфлікт між двома чоловіками, під час якого один із них отримав ножове поранення. Поліцейські встановили, що до потерпілого підійшов невідомий, який попросив пригостити цигаркою, однак чоловік відмовив незнайомцю. Далі між ними виникла бійка, у ході якої фігурант вдарив опонента ножем у живіт.