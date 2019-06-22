Лідери «КиївПрайду» образилися на Кличка та Зеленського



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Акція на Банковій, 22 червня Фото: facebook.com/kyivpride

За словами ЛГБТ-активістів, ні Зеленський, ні Кличко не відреагували на напади, скоєні 19 червня на відвідувачів Прайд Хаусу

В суботу, 22 червня, під Адміністрацію президента на вулиці Банкову прийшли лідери «КиївПрайду», які звернулися до мера столиці Віталія Кличка і глави держави Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Інформатор.

Директор «КиївПрайд» Руслана Панухнік заявила про напади на людей біля так званого Прайд Хаусу 19 червня, які сталися біля креативного простору IZONE, і відсутність реакції на це з боку влади.

За її словами, близько 18 осіб отримали різні травми. «Це дуже поганий сигнал напередодні великого маршу в Києві. Права і свободи громадян України порушуються в її столиці, а мер на це ніяк не реагує. Ми хотіли б почути, як мінімум, засудження агресії від Віталія Кличка», - сказала директор «КиївПрайду».

Крім того, лідери ЛГБТ-руху, прийшовши до Адміністрації президента, хотіли ще раз звернути увагу до себе Володимира Зеленського. Президента України офіційно запросили взяти участь в Марші рівності і записали до нього відеозвернення. Але поки що, кажуть учасники «КиївПрайду», глава держави їх ігнорує.

На сторінці «КиївПрайду в соцмережі Facebook активісти заявили: «Нам дуже шкода, що ні пан президент Володимир Зеленський, ні пан мер Віталій Кличко не відреагували на напади, скоєні 19 червня на відвідувачів та відвідувачок Прайд Хаусу, де проходить культурно-просвітня програма Прайд Тижню. Ми твердо переконані, що публічна нереакція на насилля, яке у нашому випадку є злочинами на ґрунті ненависті, є його легітимізацією. Що є неприйнятним у сучасній країні, яка декларує свої цінності як європейські».

Нагадаємо, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.

За даними КМДА, у заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі.

В КМДА напередодні Маршу рівності закликали киян та гостей столиці до толерантності.

Нагадаємо, минулого року Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб.

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