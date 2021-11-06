Лінії електропередач у Київській області обстежують дронами (фото)

Квадрокоптери виявляють непомітні для людського ока дефекти

Компанія ДТЕК Мережі вперше застосувала технологію обстеження ліній електропередач дронами на Київщині, яку раніше успішно випробували у Дніпропетровські області. Про це ідеться у пресрелізі на офіційному сайті компанії.

Оператор системи розподілу ДТЕК Київські регіональні електромережі (входить до складу ДТЕК Мережі, – ред.) розпочав тестові польоти та за перший місяць обстежив 180 км ліній електропередачі у Бориспільському районі. Всього до кінця року буде обстежено 400 км ліній на території області.

«Дрони зі спеціальним скануючим обладнанням допомагають виявити в 3 рази більше дефектів ніж традиційні піші обходи бригад. Використання дронів та IT-систем дозволяє оператору передбачити можливе місце аварії та мінімізувати людський фактор під час обстеження. ДТЕК Мережі залучає нові технології до України, створюючи інноваційну екосистему у роботі операторів системи розподілу. Ми змінюємо підходи до експлуатації електромереж для того, щоб у кожного будинку, кожного нашого клієнта електропостачання було надійним», – прокоментував генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх.

У компанії пояснили, що дрони швидше виявлятимуть дефекти на лініях непомітні для людського ока, зокрема, у важкодоступних місцях: на заболоченій місцевості, над деревами, водяними перешкодами та промисловими районами. Завдяки такій інновації у компанії сподіваються зменшити кількість аварійних відключень світла та, натомість, проводити більше превентивних ремонтів.

У ДТЕК Мережі зазначили, що для повномасштабного застосування дронів у щоденній роботі енергетиків Київської області потрібно 6 комплектів такого обладнання, а у Дніпропетровській області 5.

Водночас можливість системного використання таких інноваційних технологій у роботі операторів системи розподілу розглядатиметься національним регулятором (НКРЕКП).

Як повідомлялося раніше, ДТЕК Київські регіональні електромережі в рамках програми Велике оновлення мереж зменшив тривалість аварійних відключень світла у середньому на 91 хвилину.