Лісники патрулюватимуть Чорнобильську зону на дорогих позашляховиках

За результатами тендеру закуплено два повнопривідних позашляховики Mitsubishi Pajero Sport

ДП «Північна пуща» отримає два позашляховики за 3,53 млн грн

Державне спеціалізоване підприємство «Північна пуща» (м. Чорнобиль Київська обл.) 24 листопада за результатами тендера замовило ТОВ «Форвард авто груп» повнопривідні лісопатрульні транспортні засоби високої прохідності з пожежним обладнанням на загальну суму 3,53 млн грн. Про це повідомляється в системі Prozorro.

Фірма поставить два повнопривідних позашляховики Mitsubishi Pajero Sport по 1,77 млн грн. Кожна автівка матиме дизельний двигун, автоматичну коробку передач, оздоблення салону комбінованою шкірою, систему попередження фронтального зіткнення, камери кругового огляду 360, підігрів передніх та задніх сидінь, двері багажного відсіку з електроприводом, а також додаткове обладнання: каністру, вогнегасник, сокиру, бензопилу Stihl MS 361-1, дводіапазонну авторадіостанцію, дводіапазонну автомобільну антену.

Характеристики Mitsubishi Pajero Sport, які придбала «Північна пуща», відповідають найдорожчій комплектації Ultimate. Такі позашляховики без додаткового обладнання в автосалонах можна придбати за спеціальною ціною 1,41 млн грн, звичайна ціна – 1,46 млн грн, пишуть «Наші гроші».

На торгах єдиним конкурентом переможця було краматорське ПП «Талисман» Віталія Гордієнка, чия пропозиція була вищою – 3,58 млн грн.

Очікувана вартість склала 3,96 млн грн. Тобто економія – 12%.

ДП «Північна пуща» Держагентства України з управління зоною відчуження, яке займається лісівництвом та іншою діяльністю у лісовому господарств, очолює Роман Кізюн.

До слова, комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» 23 листопада за результатами тендеру замовило легкових автомобілів на загальну суму 4,17 млн грн.