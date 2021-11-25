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    Автопарк київської мерії поповниться чотирма машинами за 4 млн грн

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    В автопарку столичної мерії з'явиться&nbsp;Toyota Highlander&nbsp;Hybrid - Автопарк київської мерії поповниться чотирма машинами за 4 млн грн
    В автопарку столичної мерії з'явиться Toyota Highlander Hybrid
    фото з відкритих джерел

    Столична влада закупила авто дешевше, ніж була очікувана вартість

    Комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» 23 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «ВіДі Автострада» легкових автомобілів на загальну суму 4,17 млн грн. Про це повідомляється в системі Prozorro.

    Фірма поставить семимісний гібридний повнопривідний позашляховик Toyota Highlander 2.5L Hybrid, AWD-i, e-CVT у комплектації Prestige чорного кольору 2021 року випуску за 1,47 млн грн. Автомобіль матиме хромовані рейлінги на даху, оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, систему вибору режимів руху (ECO / NORMAL / SPORT), датчики паркування (передні та задні) з функцією автоматичного гальмування, підігрів передніх сидінь.

    У автосалонах Toyota Highlander Hybrid у комплектації Prestige продають за 1,48 млн грн.

    Крім того, «ВіДі Автострада» поставить Toyota Camry гібрид у найдорожчій комплектації Premium+ за 1,12 млн грн. Ця автівка матиме оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, накладки на пороги задніх дверей з декоративними металевими вставками, підігрів передніх та задніх сидінь, незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь, проєкційний кольоровий дисплей на лобовому склі, акустичну систему JBL з підсилювачем і дев'ятьма динаміками (з сабвуфером).

    Такі автівки продають за 1,11 млн грн.

    Також фірма поставить два автомобілі Toyota Camry у базовій комплектації зі скромнішими опціями по 787 тис. грн. Такі автівки можна придбати за 775 тис. грн.

    На торгах єдиним конкурентом ТОВ «ВіДі Автострада» Віталія Джуринського було ТОВ «Восток Автомир» Олексія Кравчуна, яке запропонувало вищу суму – 4,20 млн грн. Очікувана вартість складала 4,27 млн грн.

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    Джерело: Наші гроші

    Теги: автопарк автомобіль тендер ProZorro КМДА
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    Автопарк київської мерії поповниться чотирма машинами за 4 млн грн