Лобова ДТП у столиці: п'ятеро постраждалих

Автомобіль Mitsubishi Lancer проїхав на червоний сигнал світлофора

У Києві на Солом’янській площі відбулася лобова ДТП з постраждалими. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. За попередньою інформацією в ДТП постраждало п'ятеро осіб, серед яких є дитина. Вона знаходиться в дитячій лікарні Охматдит. [GALLERY_BLOCK] Автомобіль Mitsubishi Lancer з донецькими номерами проїхав на червоний сигнал світлофора і



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Фото: dtp.kiev Нічна ДТП у Києві

Автомобіль Mitsubishi Lancer проїхав на червоний сигнал світлофора

У Києві на Солом’янській площі відбулася лобова ДТП з постраждалими.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередньою інформацією в ДТП постраждало п'ятеро осіб, серед яких є дитина. Вона знаходиться в дитячій лікарні Охматдит.

Автомобіль Mitsubishi Lancer з донецькими номерами проїхав на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з BMW на польських номерах.

У центрі Києва в ніч на понеділок, 15 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля таксі Uber.

Нагадаємо, в неділю у Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних.