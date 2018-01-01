Лобова ДТП у столиці: п'ятеро постраждалих
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Фото: dtp.kiev
Нічна ДТП у Києві
Автомобіль Mitsubishi Lancer проїхав на червоний сигнал світлофораУ Києві на Солом’янській площі відбулася лобова ДТП з постраждалими.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За попередньою інформацією в ДТП постраждало п'ятеро осіб, серед яких є дитина. Вона знаходиться в дитячій лікарні Охматдит.
Автомобіль Mitsubishi Lancer з донецькими номерами проїхав на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з BMW на польських номерах.
У центрі Києва в ніч на понеділок, 15 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля таксі Uber.
Нагадаємо, в неділю у Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних.