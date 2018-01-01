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    Лобова ДТП у столиці: п'ятеро постраждалих

    Автомобіль Mitsubishi Lancer проїхав на червоний сигнал світлофора
    У Києві на Солом’янській площі відбулася лобова ДТП з постраждалими. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. За попередньою інформацією в ДТП постраждало п'ятеро осіб, серед яких є дитина. Вона знаходиться в дитячій лікарні Охматдит. [GALLERY_BLOCK] Автомобіль Mitsubishi Lancer з донецькими номерами проїхав на червоний сигнал світлофора і
    • Сьогодні, 05:44
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    <div class="copy">Нічна ДТП у Києві</div>
    Фото: dtp.kiev
    Нічна ДТП у Києві

    Автомобіль Mitsubishi Lancer проїхав на червоний сигнал світлофора

    У Києві на Солом’янській площі відбулася лобова ДТП з постраждалими.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    За попередньою інформацією в ДТП постраждало п'ятеро осіб, серед яких є дитина. Вона знаходиться в дитячій лікарні Охматдит.

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    Лобова ДТП у столиці: п'ятеро постраждалих
    Лобова ДТП у столиці: п'ятеро постраждалих
    Лобова ДТП у столиці: п'ятеро постраждалих
    Лобова ДТП у столиці: п'ятеро постраждалих

    Автомобіль Mitsubishi Lancer з донецькими номерами проїхав на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з BMW на польських номерах.

    У центрі Києва в ніч на понеділок, 15 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля таксі Uber.

    Нагадаємо, в  неділю у Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних.

    ДТП Київ автомобіль Охматдит
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