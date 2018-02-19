Лобове зіткнення автівок у Києві: двоє травмованих, водій іномарки кинув машину та втік
- Вчора, 23:56
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За словами свідків, Toyota вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ
У Києві в понеділок ввечері на Березняках сталася ДТП за участі легковиків Toyota та ВАЗ.
Як повідомляє «Еспресо», аварія трапилася на вул. Березняківській близько 21:40. За словами свідків, Toyota вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ.
«Після зіткнення водій Toyota зняв номери зі свого авто та втік пішки. Проте свідки встигли зняти його номери на відеореєстратор. Поліція вже розшукує його», - інформує видання.
Зазначається, що у салоні ВАЗ було двоє людей - водій і пасажир. Пасажира госпіталізовано з травмами грудної клітини, водія - з підозрою на переламами ніг.
Нагадаємо, минулої ночі у Києві на Південному мосту сталася ДТП за участі шести автомобілів.
Раніше повідомлялося, що на території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною.
До слова, на Харківщині після скоєння ДТП зловмисник втік з місця події.Чоловік, який потрапив під колеса його автівки, загинув.