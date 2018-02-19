Лобове зіткнення автівок у Києві: двоє травмованих, водій іномарки кинув машину та втік

За словами свідків, Toyota вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ

У Києві в понеділок ввечері на Березняках сталася ДТП за участі легковиків Toyota та ВАЗ. Як повідомляє «Еспресо», аварія трапилася на вул. Березняківській близько 21:40. За словами свідків, Toyota вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ. «Після зіткнення водій Toyota зняв номери зі свого авто та втік



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Фото: Еспресо ДТП на Березняках

За словами свідків, Toyota вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ

У Києві в понеділок ввечері на Березняках сталася ДТП за участі легковиків Toyota та ВАЗ.

Як повідомляє «Еспресо», аварія трапилася на вул. Березняківській близько 21:40. За словами свідків, Toyota вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ.

«Після зіткнення водій Toyota зняв номери зі свого авто та втік пішки. Проте свідки встигли зняти його номери на відеореєстратор. Поліція вже розшукує його», - інформує видання.

Зазначається, що у салоні ВАЗ було двоє людей - водій і пасажир. Пасажира госпіталізовано з травмами грудної клітини, водія - з підозрою на переламами ніг.

Нагадаємо, минулої ночі у Києві на Південному мосту сталася ДТП за участі шести автомобілів.

Раніше повідомлялося, що на території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною.

До слова, на Харківщині після скоєння ДТП зловмисник втік з місця події.Чоловік, який потрапив під колеса його автівки, загинув.