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    Лобове зіткнення автівок у Києві: двоє травмованих, водій іномарки кинув машину та втік

    За словами свідків, Toyota вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ
    У Києві в понеділок ввечері на Березняках сталася ДТП за участі легковиків Toyota та ВАЗ. Як повідомляє «Еспресо», аварія трапилася на вул. Березняківській близько 21:40. За словами свідків, Toyota вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ. «Після зіткнення водій Toyota зняв номери зі свого авто та втік
    • Вчора, 23:56
    • Розсилка
    ДТП&nbsp;на Березняках
    Фото: Еспресо
    ДТП на Березняках

    За словами свідків, Toyota вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ

    У Києві в понеділок ввечері на Березняках сталася ДТП за участі легковиків Toyota та ВАЗ.

    Як повідомляє «Еспресо», аварія трапилася на вул. Березняківській близько 21:40. За словами свідків, Toyota вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ.

    «Після зіткнення водій Toyota зняв номери зі свого авто та втік пішки. Проте свідки встигли зняти його номери на відеореєстратор. Поліція вже розшукує його», - інформує видання.

    Зазначається, що у салоні ВАЗ було двоє людей - водій і пасажир. Пасажира госпіталізовано з травмами грудної клітини, водія - з підозрою на переламами ніг.

    im21

    Нагадаємо, минулої ночі у Києві на Південному мосту сталася ДТП за участі шести автомобілів

    Раніше повідомлялося, що на території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною.

    До слова, на Харківщині після скоєння ДТП зловмисник втік з місця події.Чоловік, який потрапив під колеса його автівки, загинув. 

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