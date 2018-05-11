Луганчанка організувала у Києві бізнес із надання інтимних послуг

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У головної фігурантки справи проведено обшук

Година «дорослих» розваг коштувала клієнтам від 1200 до 1500 гривень

У Києві викрили уродженку Луганської області, яка організувала бізнес із надання сексуальних послуг.

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП у Києві у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, припинили діяльність злочинного бізнесу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів старший оперуповноважений УБЗПТЛ ГУНП у місті Києві Олексій Гаврилюк, організатором виявилася 42-річна уродженка Луганської області, яка для надання сексуальних послуг орендувала у столиці три квартири. Дівчат для незаконного бізнесу підшукувала через знайомих, а також в мережі Інтернет.

Жінка самостійно приймала замовлення від клієнтів та «зводила» їх із повіями. Після надання послуг дівчата перераховували половину свого прибутку на банківську картку організаторки.

«У рамках кримінального провадження поліція провела два обшуки: в готелі, де одна з жінок надавала інтимні послуги, та за місцем мешкання головної фігурантки. Звідти правоохоронці вилучили речові докази злочинної діяльності: гроші, мобільні телефони, системні блоки, планшети, банківські картки тощо», - зазначив Гаврилюк.

Із порушницями закону провели профілактичні бесіди та склали протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Організаторці злочинного бізнесу повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання для неї міри запобіжного заходу.