«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг за популярним маршрутом до великодніх свят

Маршрут обслуговуватиме електропоїзд з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом

Поїзд Київ – Луцьк в обох напрямках відправлятиметься 17 квітня

«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті №755/756 Київ – Луцьк – Київ до Великодніх свят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Розклад на 17 квітня в обох напрямках:

Київ – Луцьк: 07:21 – 13:00;

Луцьк – Київ: 16:29 – 22:17.

Проміжні зупинки передбачені на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.

Маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda з вагонами першого та другого класу та вагоном-буфетом.

Квитки вже можна придбати в застосунку, на сайті та у квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, на період великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ.

Потяг курсуватиме 18 та 21 квітня, щоб допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі. З Києва поїзд вирушатиме о 08:33 та прибуватиме до Одеси о 18:08. У зворотному напрямку – з Одеси – відправлення о 10:28, прибуття до столиці о 21:15.

Також до Великодня «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд. Повідомляється, що 18 квітня між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий поїзд №291/292 Київ – Львів – Київ.

До слова, вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни. У 2022 році традиційний набір продуктів коштував 1135 грн, тоді як цьогоріч його середня ціна досягла 1867 грн.

У 2023 році вартість кошика зросла на 29,3% – до 1468 грн. У 2024-му ціна піднялася до 1581 грн (+7,7%), а у 2025 році знову зафіксовано значне подорожчання – на 18,1%.

До складу великоднього кошика входять: домашня паска (зокрема борошно, яйця, вершкове масло, молоко, цукор, дріжджі, родзинки), десяток яєць, по пів кілограма сала, домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру, вершкового масла, свіжих та консервованих огірків, помідорів, а також кілограм курки, 0,25 кг хріну та пляшка українського вина.