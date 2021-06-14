Малюків на Поштовій площі одягли у форму збірної України (фото)

На формі малюків також вишиті гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!»

Для маленьких скульптур пошили форму таку, як у збірної України з футболу

У неділю, 13 червня, скульптури малюків-засновників Києва на Поштовій площі одягли у форму збірної України з футболу. Фото малюків у формі оприлюднив автор скульптур Володимир Журавель на своїй сторінці у Facebook.

«Малюки Києва разом з усією Україною підтримують нашу збірну! Слава Україні! Героям Слава!» – написав Журавель.

На формі малюків, як і на формі збірної України з футболу, нанесена карта країни з українським Кримом і вишиті гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!».

У таку ж форму був одягнений малюк-серфер на в’їзді в екстрім-парк «Xpark».

Малюк-серфер на в’їзді в екстрім-парк «Xpark»

Форма на скульптурах була лише в неділю, потім її зняли. Журавель пояснив, що «не залишали, бо футболки ці зараз на вагу золота, всім дуже потрібні».

Скульптор не виключив, що під час наступних матчів нашої збірної малюків знову одягнуть у форму.

Нагадаємо, 13 червня збірна України з футболу в результативному матчі першого туру Чемпіонату Європи програла Нідерландам з рахунком 2:3, хоча була близькою до нічиї.

Наступний матч Україна проведе 17 червня в Бухаресті проти Північної Македонії.