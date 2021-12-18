У Києві запалили головну ялинку України: трансляція церемонії

Головна ялинка країни має стати магнітом для киян та гостей України

Цьогоріч, традиційно, організатори вирішили не робити шкоду природі та зробити дерево штучним та набірним

На Софійській площі у Києві ввечері 18 грудня відбулася урочиста церемонія запалення вогнів головної ялинки країни. Цьогоріч висота святкового дерева сягає 30 метрів, а святкові декорації біля неї присвячені різдвяній диво-ночі, повідомляє Суспільне.

Традиційно офіційна церемонія запалення ялинки відбувається 19 грудня, у День Святого Миколая, але цьогоріч, вперше за 8 років, міська влада вирішила це дійство перенести та порушити традицію.

За даними КМДА, висота головної ялинки-2022 становить 31 метр. Вона прикрашена 20 тис. золотих і червоних куль та і яскравою гірляндою довжиною 10 км у вигляді великого купола.

Біля неї облаштували найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів і колядників.

Також протягом новорічних свят біля новорічної красуні традиційно працюватимуть фотозони, дитячі забавки, майстерня, музей новорічних прикрас, фудкорти і теплі зони для відпочинку. А навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому працюватиме ковзанка у вигляді тунелю. Крім того, новорічні ялинки будуть встановлені у всіх 10 районах столиці.

У святкових кіосках, що розташовані поблизу Софійської площі, ціни на глінтвейн стартують від 90 грн і сягають 180 грн за келих об‘ємом 0,25 та 0,35 гр.

Подивитися на початок новорічного свята прийшло чимало людей, які переконалися у тому, що головна ялинка України 2022 може знову претендувати на потрапляння до рейтингу найкрасивіших новорічних дерев.

Відкриття головної ялинки України Автор: UA:Перший

Цьогоріч, за традицією, організатори свята вирішили не робити шкоду природі та зробити дерево штучним та набірним.

За словами заступника мера Києва Віталія Кличка Валентина Мондриївського, ошатність Софійської площі не поступатиметься європейським святковим локаціям. Представники КМДА долучилися до організації нового формату святкування та спробували створити «магніт для іноземців та гостей з областей України».

Раніше повідомлялося, що ялинка на Софійській площі засяє 19 грудня. Але 14 грудня київська мерія оголосила про зміну дати засвічення головної ялинки країни.

Відкриття головної ялинки країни на Софійській площі в Києві та урочисте засвічення її вогнів транслюватиметься на екрані, розміщеному на ТРЦ «Гулівер» (Спортивна площа, 1).