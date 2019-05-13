Мами загиблих українських воїнів пройшли ходою у Києві (фото, відео)



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Фото: УНІАН

У День матері у Києві відбулася хода зі сльозами на очах

У неділю, 12 травня, у День матері у Києві відбулася хода матерів українських військових, які загинули на Донбасі.

В акції взяли участь кілька сотень родичів бійців, які загинули на Донбасі і на Євромайдані. Люди були з різних регіонів України, повідомляє ВВС Україна.

Учасники ходи почали збиратися на Михайлівський площі, запалювали лампадки біля стіни пам'яті, несли квіти до фотографій своїх дітей. Біля Михайлівського собору відбулась спільна молитва.

Далі мами з фотографіями своїх дітей пройшли Володимирською вулицею, бульваром Шевченка до Володимирського собору. У соборі провели урочисту панахиду за загиблими.

Учасниці акції розповідали, що вони хотіли присвятити цей день пам'яті своїх дітей. «У цей день мене зазвичай вітали доньки, вітав син. А після його загибелі, у цей день, День матері, стало боліти більше», - розповіла Маргарита Ісаєва. Її син Андрій загинув на Донбасі.

За п'ять років війни на Донбасі загинули 13 тисяч людей, ще 30 тисяч були поранені.