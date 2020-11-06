Маркушин оголосив про свою перемогу на виборах мера Ірпеня

За Маркушина проголосували 45,42% виборців

Олександр Маркушин оголосив про свою перемогу на виборах Ірпінського міського голови.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Маркушина підтримали 45,42% виборців.

«Для мене це велика відповідальність і я зроблю все для того, щоб виправдати вашу довіру», - написав він.

Маркушин зазначив, що найголовніше його завдання – реалізувати Стратегію розвитку громади та зробити все, «щоб ви та ваші родини жили в Ірпінській громаді щасливо та комфортно».

Маркушин до цього обіймав посаду першого заступника міського голови Ірпеня.

24 вересня від коронавірусу померла дружина Олександра Маркушина Наталія.

Як повідомлялося, Бучанська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Анатолія Федорука.