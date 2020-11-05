ЦВК повідомила в яких містах пройде другий тур виборів мера

5 листопада Центрвиборчком отримав дані про результати місцевих виборів 585 місцевих рад у 24 регіонах

В 14 містах жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів

Центральна виборча комісія оголосила про проведення другого туру виборів міського голови в 14 містах, де кількість виборців перевищує 75 тисяч. Про це йдеться в повідомленні ЦВК.

15 листопада за очільника міста повторно голосуватимуть у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Одесі, Сумах і Кам’янець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, перевибори відбудуться в місті Українка (Київська область): хоча там виборців менше 75 тисяч, але два кандидати набрали однакову кількість голосів.

22 листопада другий тур виборів мера відбудеться у Дніпрі та Кривому Розі (Дніпропетровська область), Слов’янську (Донецька область), Ужгороді, Броварах (Київська область), Львові та Дрогобичі (Львівська область), Полтаві й Рівному.

Станом на полудень 5 листопада Центрвиборчком отримав дані про результати місцевих виборів 585 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом визнано обраними 687 голів населених пунктів і 13323 депутатів. Як зазначає ЦВК, остаточні дані місцевих виборів мають бути відомі до 6 листопада включно, тобто не пізніше як на дванадцятий день після дня голосування.

Нагадаємо, що глава МЗС назвав умову для проведення виборів в ОРДЛО.

До слова, ЦВК оприлюднила дати повторного голосування в 11 містах.

Як повідомлялося 3 листопада, ЦВК оприлюднила результати виборів депутатів 237 місцевих рад.

Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

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