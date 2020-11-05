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    Події в Україні

    ЦВК повідомила в яких містах пройде другий тур виборів мера

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    5 листопада Центрвиборчком отримав дані про результати місцевих виборів 585 місцевих рад у 24 регіонах - ЦВК повідомила в яких містах пройде другий тур виборів мера
    5 листопада Центрвиборчком отримав дані про результати місцевих виборів 585 місцевих рад у 24 регіонах

    В 14 містах жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів

    Центральна виборча комісія оголосила про проведення другого туру виборів міського голови в 14 містах, де кількість виборців перевищує 75 тисяч. Про це йдеться в повідомленні ЦВК.

    15 листопада за очільника міста повторно голосуватимуть у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Одесі, Сумах і Кам’янець-Подільському (Хмельницька область).

    Крім того, перевибори відбудуться в місті Українка (Київська область): хоча там виборців менше 75 тисяч, але два кандидати набрали однакову кількість голосів.

    22 листопада другий тур виборів мера відбудеться у Дніпрі та Кривому Розі (Дніпропетровська область), Слов’янську (Донецька область), Ужгороді, Броварах (Київська область), Львові та Дрогобичі (Львівська область), Полтаві й Рівному.

    Станом на полудень 5 листопада Центрвиборчком отримав дані про результати місцевих виборів 585 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом визнано обраними 687 голів населених пунктів і 13323 депутатів. Як зазначає ЦВК, остаточні дані місцевих виборів мають бути відомі до 6 листопада включно, тобто не пізніше як на дванадцятий день після дня голосування.

    Нагадаємо, що глава МЗС назвав умову для проведення виборів в ОРДЛО.

    До слова, ЦВК оприлюднила дати повторного голосування в 11 містах.

    Як повідомлялося 3 листопада, ЦВК оприлюднила результати виборів депутатів 237 місцевих рад.

    Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

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