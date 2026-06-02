Масована атака на Київщину: є постраждалі, пошкоджені будинки, склади та підприємства

Іванна Гончар
Росія масовано атакувала Київщину вночі 2 червня
фото: ДСНС
Росія вночі атакувала область дронами, крилатими та балістичними ракетами. Наслідки зафіксували у чотирьох районах, рятувальники ліквідовують пожежі та руйнування

У ніч на 2 червня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт, пише «Главком».

Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, наслідки ворожої атаки зафіксували у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах.

У Бучанському районі травмувався чоловік, якого госпіталізували з різаною раною стегна. Ще один постраждалий в Обухівському районі отримав уламкове поранення ноги. У Фастівському районі чоловіку надали допомогу через гостру реакцію на стрес. Найбільше руйнувань зазнав Бучанський район. Там пошкоджені три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.

За даними ДСНС, у районі ліквідували пожежу в таунхаусі площею близько 100 квадратних метрів. У Софіївській Борщагівці рятувальники загасили займання у двоповерховій складській будівлі на площі 500 квадратних метрів. Уламками також пошкоджено приватні житлові будинки.

У селі Крюківщина внаслідок атаки загорілася триповерхова нежитлова будівля. Вогонь охопив площу 225 квадратних метрів.  У Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння. Крім того, через падіння уламків безпілотника сталося займання трав'яного настилу на відкритій території.

У Фастівському районі пошкоджені приватні житлові будинки, а рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожого удару. В Обухівському районі також зафіксовано пошкодження житлових будинків. На місцях працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває обстеження територій, фіксація руйнувань і надання допомоги мешканцям, чиє майно постраждало внаслідок атаки.

Варто зазначити, що масована комбінована атака Росії на Київ у ніч проти 2 червня забрала життя щонайменше трьох людей, поранення отримали понад 50 мешканців столиці.

Ворог одночасно застосував балістичні ракети, «Циркони» та ударні безпілотники типу Shahed, завдавши ударів по житлових будинках, об’єктах цивільної інфраструктури та підприємствах у кількох районах міста. За даними міської влади, серед постраждалих є діти, а рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та пошук людей під завалами.

